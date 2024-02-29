Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений

Казахстанским банкам разрешили вывозить валюьту стран ЕАЭС без ограничений Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 февраля 2024 года, которым внес изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, в указе говорится, что запрещено вывозить из Казахстана:

  • золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, выпускаемые Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Вместе с тем из этого списка исключены инвестиционные монеты из золота "Altyn Barys" и из серебра "Kumis".

Кроме того, дополнен пункт о том, что запрет на вывоз валюты не распространяются на:

  • вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте 4 (вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком).

 Указ вводится в действие с 29 февраля 2024 года.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 февраля
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах 28 февраля
пенсионные активы, инвестиции, обзор
Сколько заработали для казахстанцев управляющие пенсионными активами за январь 2024 года
Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
В Казахстане изменились правила выдачи документов
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: