Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 февраля 2024 года, которым внес изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, в указе говорится, что запрещено вывозить из Казахстана:



золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, выпускаемые Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Вместе с тем из этого списка исключены инвестиционные монеты из золота "Altyn Barys" и из серебра "Kumis".

Кроме того, дополнен пункт о том, что запрет на вывоз валюты не распространяются на:

вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте 4 (вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком).

Указ вводится в действие с 29 февраля 2024 года.