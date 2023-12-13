Почему Казахстану стоит отказаться от льготной ипотеки, объяснили экономисты

На сегодня в Казахстане действует только одна льготная ипотечная программа – 7-20-25. Однако лимиты денег, выделенные под нее, уже закончились. Но такая ситуация будет идти только на пользу рынку. Почему стоит отказаться от льготной ипотеки, Zakon.kz рассказали эксперты.

В 2024 год Казахстан вступит без льготных ипотечных программ, потому что следующий транш в 25 млрд тенге по программе 7–20–25 будет выделен лишь в первом квартале года. Вкратце напомним, что эта ипотечная программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой на первичном рынке жилья по льготной ставке: 7% годовых сроком на 25 лет при первоначальном взносе 20%.

Всего на данную программу в 2024 году планируется потратить 100 млрд тенге, но деньги будут выдаваться малыми долями в течение года. Таким образом, льготной ипотеки на всех не хватит, так как ею получится охватить лишь малую часть нуждающихся в жилье казахстанцев. Однако казахстанские эксперты уверены, что это, скорее, позитивный момент, чем негативный.

Цены на жилье снижаются

На самом деле отсутствие льготных ипотечных программ – это было бы вообще замечательно, считает экономист Айдар Кусаинов.

"Ведь чаще всего попытки дать денег, чтобы люди купили недвижимость, заканчиваются тем, что цены на жилье повышаются, так как спрос возрастает. Соответственно, отсутствие льготных программ остановит рост цен на недвижимость. Обвала, конечно, не будет. Но мы уже последний год наблюдаем медленное снижение цен, то есть тренд уже сложился". Айдар Кусаинов

Он пояснил, что сейчас цены на недвижимость растут медленнее, чем инфляция, то есть, по сути, в реальном выражении жилье дешевеет. Если такая ситуация продержится еще год–два, то недвижимость уже ощутимо подешевеет, считает эксперт.

"Если вообще отменить все льготные ипотечные программы, то на рынке останутся только коммерческие кредиты. Появится нормальная рыночная ипотека. Казахстанцы останутся с рыночными ставками, понятно, что они дороже льготных, но это нормально. Я думаю, что объемы выдачи ипотеки уменьшатся, спрос на квартиры тоже, и это тоже положительно сыграет для снижения цен на недвижимость". Айдар Кусаинов

Он также считает, что ставка коммерческой ипотеки, скорее всего, падать не будет.

"Коммерческий кредит в Казахстане на уровне 20% – это нормально, это рыночно. А льготные программы – это подарочки казахстанцам, к которым они быстро привыкают. Это как Mercedes, который, к примеру, стоит 15 млн тенге, а государство дарит гражданам 5 млн тенге, чтобы они покупали его за 10 млн тенге. Люди привыкают и потом думают, а как теперь дальше жить без Mercedes за 10 млн тенге? Мы просто так привыкли к дотациям и субсидиям, что уже забыли, что такое рыночная ставка", – посетовал эксперт.

Казахстану нужны длинные деньги

С точки зрения экономиста Бекнура Кисикова, в Казахстане возникла серьезная проблема, заключающаяся в отсутствии длинных денег.

"То есть, у нас деньги стали дорогими в целом. В этом отношении у нас есть небольшой дефицит в привлечении длинных денег. И это касается не только ипотеки, это касается всех сфер. Это и предпринимательство, производство, везде. Сейчас, конечно же, государство не может говорить банкам, чтобы они снизили стоимость ипотеки, потому что они тоже берут деньги под какие-то проценты". Бекнур Кисиков

При этом потребность в ипотеке в Казахстане растет, считает эксперт.

"Если в прошлые годы 15-20% экономически активного населения потребляли ипотеку, то сегодня это уже более 30%, а это огромная масса людей. Более 2-3 млн человек нуждаются в ипотеке и пользуются ею. Для них нет возможности купить жилье напрямую, и здесь в помощь приходят льготные программы, так как сама по себе коммерческая ипотека очень дорогая. По анализу международных институтов, наша ипотека является одной из самых дорогих в мире". Бекнур Кисиков

Эксперт также отмечает, что ставки по коммерческой ипотеке в стране доходят до 25-26%, что делает покупку квартиры по ней практически невозможной.

"Чтобы позволить себе это, надо иметь большие доходы, но казахстанцы не являются самой богатой нацией в мире. Поэтому этот момент тоже есть, что ипотека дорогая, при этом доходы граждан не являются очень высокими, что повышает стоимость самого жилья". Бекнур Кисиков

Однако при этом экономист не считает нужным создавать какие-то дополнительные формы ипотек, в том числе льготные. Он полагает, что государству нужно уже принимать какие-то меры по снижению стоимости недвижимости.

"Государство может входить в строительство только как социальный партнер, то есть строить дома для социально уязвимых слоев населения по каким-то своим льготам через "Отбасы банк". И это сейчас реализуется. А в области коммерческой недвижимости и коммерческих ипотек, мне кажется, нужно, чтобы рынок сам регулировал". Бекнур Кисиков

Это еще не конец

Между тем в "Отбасы банке" обещают, что казахстанцы не останутся без льготной ипотеки, здесь уже начали разработку альтернативы программы 7–20–25. Предполагается, что новая программа будет рассчитана на молодые семьи, пока известно, что ее условия будут 9–20–25. В банке также сообщают, что ставка здесь дороже, потому что деньги под программу планируют привлекать с рынка.

Предварительно программа может охватить порядка 6 млн человек. Все остальные подробности обещают раскрыть только в 2024 году.