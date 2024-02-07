Поручения Токаева правительству, льготная ипотека, закрытие лотерейных киосков – итоги дня

Токаев провел расширенное заседание правительства. Новую льготную ипотечную программу "9-20-25" запустят с 1 марта. В Казахстане приостановили работу киосков по продаже электронной моментальной лотереи – главные события, произошедшие в Казахстане и мире 7 февраля, в подборке Zakon.kz.

Расширенное заседание правительства

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства Казахстана. Вот какие основные проблемы обозначил президент страны:

за пять лет работы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане;

за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 трлн тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача по эффективному управлению бюджетом и качественному прогнозированию бюджетных параметров;

развитие национальной экономики невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов;

сфера IТ должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта;

доля инвестиций в основной капитал и ВВП страны снижается. Чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли;

актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли, играющей большую роль в социально-экономической жизни страны. Действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов;

крупным инвесторам необходимо предоставить весь спектр поддержки. Проблемы с реализацией инвестпроектов заметно проявляются на местном уровне. Акимы до сих пор акцентируют внимание на привлечении средств из бюджета вместо того, чтобы обеспечивать частные инвестиции;

обозначено важное условие для широкого привлечения инвестиций. Прежде всего это качественная подготовка Национального инфраструктурного плана. Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов;

необходимо усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства;

разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет;

средства ЕНПФ нужно использовать только на рыночных условиях, не создавая при этом искусственные прокладки в виде квазигосструктур;

требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора;

до сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы "Астана – Балхаш – Алматы", который был начат еще в 2017 году;

страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды, поэтому неизбежность роста тарифов на электроэнергию;

аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании и реформирование должно быть направлено на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.

По словам главы государства, правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом.

Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь. Также опубликовано полное видео выступления Касым-Жомарта Токаева.

После расширенного заседания состоялась пресс-конференция, на которой чиновники ответили на вопросы журналистов. К примеру, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что три ТЭЦ в Казахстане инвесторы планируют построить за счет своих средств.

Кроме того, он подтвердил, что новую льготную ипотечную программу "9-20-25" запустят с 1 марта. Эта программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета.

Популярные лотерейные киоски перестали работать

По Казахстану приостановили работу киосков по продаже электронной моментальной лотереи. В пресс-службе Министерства туризма и спорта уточнили, что от казахстанцев и государственных органов часто поступали жалобы на эти киоски.

Ужесточены требования к рекламе банковских займов и порядок взаимодействия банков с задолжниками

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Система оповещения населения о возникновении угрозы заработает по-новому

КНБ подготовил проект указа президента, которым вносятся изменения и дополнения в Правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма. В частности, в правила добавлено, что при проведении антитеррористической операции республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом приступает к деятельности его рабочая группа.

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