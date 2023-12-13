Минфин ожидает до 100 млрд тенге дополнительных поступлений

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 13 декабря рассказал, что даст принятие закона по вопросам трансфертного ценообразования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что Минфином в частности и правительством в целом проводится большая работа по ограничению незаконного вывода капитала, по сдерживанию.

"Данный закон направлен на то, чтобы выявить правильное ценообразование, и те доходы, которые были получены незаконно, обложить дополнительным налогом. Мы считаем, что закон принимается вовремя, очень много схем, много трейдеров, посредников, которые получают дополнительный доход, при трансфертном ценообразовании данный закон ограничивает такие возможности посредников", – заявил министр.

По его словам, органы госдоходов смогут получать дополнительную информацию, отчетность и выявлять такого рода схемы и получить в итоге дополнительные поступления в бюджет.

"Точную сумму назвать тяжело. Практически невозможно. Мы исходим из тех проверок, которые были осуществлены со стороны КГД, поэтому мы примерно видим сумму – это 50-100 млрд тенге дополнительных поступлений в бюджет", – резюмировал глава Минфина.

Депутаты Мажилиса 13 декабря одобрили поправки по вопросам трансфертного ценообразования. По словам вице-премьера, министра финансов Ерулана Жамаубаева, они направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.