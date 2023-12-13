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Законодательство РК

Борьба с выводом капитала из страны: Мажилис одобрил законопроект

Мажилис одобрил законопроект о борьбе с выводом капитала Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса 13 декабря одобрили поправки по вопросам трансфертного ценообразования. По словам вице-премьера, министра финансов Ерулана Жамаубаева, они направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минфина, законопроект расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала.

"Некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Эти посредники принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами".Ерулан Жамаубаев

Министр отметил, что есть случаи, когда налогоплательщики продают весь объем сырьевой продукции "эксклюзивному" трейдеру по заниженным ценам. При этом компании юридически не являются взаимосвязанными, а информация по финансовой отчетности по этим трейдерам недоступна.

"В связи с этим возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам. Учитывая это, предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон".Ерулан Жамаубаев

Также в законопроекте предлагают контролировать трансфертное ценообразование сделок, совершенных на товарных биржах.

"Сейчас контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны".Ерулан Жамаубаев

Правление Национального банка ранее внесло изменения в Правила осуществления валютных операций в РК. Поправки устанавливают виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.

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