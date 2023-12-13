Глава Минфина дал рекомендации казахстанцам при сдаче декларации

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 13 декабря рассказал, что делать казахстанцам перед сдачей первичной, входной декларации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что с 2025 года все граждане будут показывать свое имущество, деньги, ценные бумаги. В этой связи он рассказал, что нужно делать гражданам уже сейчас.

"Сейчас нужно начинать искать первоисточники – находить документы, для того чтобы отразить полностью все свое имущество в декларациях", – рекомендовал глава Минфина.

Министр напомнил, что лично он и его семья еще в позапрошлом году задекларировали свое имущество и деньги, и теперь ежегодно сдает вторичную декларацию.

"А что касается публикации, я вчера уже говорил, что мы по итогам к 2025 году как раз завершим третий этап всеобщего декларирования и потом будем принимать решения относительно публикации. Здесь нужно будет еще дополнительно обсудить с бизнесом, госорганами", – добавил он.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса при этом отметил, что сейчас стоит задача о предоставлении декларации, а не о публикации декларации 13 млн граждан.

"Наша цель, чтобы все граждане одномоментно сдали входную декларацию. Если вы получаете только заработную плату, то вы декларацию не будете сдавать, потому что мы ваши доходы будем видеть через работодателя, но если у вас есть доходы от других источников – например, от сдачи квартир, продажи, банковские операции. Вы их отразите и все. Но если вы простой рабочий завода, то последующую декларацию сдавать не будете. При первичной декларации простой гражданин, обычный служащий, не госслужащий, не сотрудник квазигоссектора, не бизнесмен, на 1 января 2025 года отразит все, что у него есть, в том числе активы, депозиты в банках, и в дальнейшем мы при анализе его движения будем анализировать", – пояснил вице-министр.

Для наглядности он привел следующий пример: если у гражданина на депозите было 50 тыс. долларов, а он купил квартиру за 45 тыс., то к нему у органов госдоходов вопросов не будет.



"Вопрос возникнет, если гражданин никаких активов не указывал там, а потом становится счастливым обладателем большого коттеджа, то, естественно, мы скажем – зарплату не получаешь, драгоценностей не было, откуда деньги? А сейчас таких случаев очень много. Вы сами знаете, когда оформляется на третьих лиц имущество, теневые деньги, деньги, заработанные преступным путем. Эти меры как раз позволяют теневую часть снизить, то есть сопоставить активы и пассивы всех граждан", – резюмировал Ержан Биржанов.

13 декабря депутаты одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Документ направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.



