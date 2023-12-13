Казахстанцам напомнили об ответственности за непредоставление декларации

Директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков напомнил, какая ответственность предусмотрена для физических лиц за непредставление декларации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спикер, если граждане по какой-то причине первый раз не сдадут декларацию, то отделаются предупреждением.

"Какая предусмотрена административная ответственность для физлица за непредставление декларации? Если физлицо не предоставило декларацию, то будет административный протокол, в котором будет указано предупреждение, то есть штраф платить не нужно". Нуржан Куандыков

Но если данное нарушение будет повторно в течение года, то штраф будет 15 МРП – это 51 тыс. тенге.

"За предоставление неполных либо недостоверных сведений в декларации впервые в течение года будет только предупреждение, а за повторное нарушение будет штраф в размере трех МРП, на сегодня это 10 450 тенге". Нуржан Куандыков

Представитель КГД добавил, что за сокрытие объектов налогообложения впервые – штраф 200% от суммы индивидуального подоходного налога (ИПН).

"Если будет такое же нарушение повторно в течение года, то штраф будет 300% от суммы ИПН". Нуржан Куандыков

В Казахстане с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Физические лица будут обязаны сдавать декларации с 2025 года.