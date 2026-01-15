Когда налоговики получат от банков первые данные по мобильным переводам казахстанцев

В Комитете государственных доходов (КГД) рассказали, когда первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген, это произойдет до 15 апреля 2026 года.

Он напомнил, что мониторинг осуществляется по совокупности нескольких условий.

"Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти 3 месяца должна превышать 1 миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы", – сообщил агентству Kazinform Ерканат Шынберген.

При этом, если счет использовался исключительно для личных целей, человек сможет это подтвердить.

"Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Также мы меры принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть, в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности", – отметил представитель КГД.

Если будет подтвержден факт получения переводов в рамках предпринимательской деятельности, налогоплательщику потребуется предоставить дополнительную налоговую отчетность. При отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ему необходимо будет оформить ее в установленном порядке.

При этом само по себе соответствие установленным критериям не является основанием для блокировки расходных операций по банковским счетам. Такие меры возможны лишь в случае неисполнения уведомления, направленного по итогам камерального контроля, и только в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

Проверка физических лиц возможна при одновременном совпадении трех условий: получение переводов от 100 и более разных лиц, регулярность таких поступлений в течение трех месяцев подряд и превышение общей суммы переводов 12-кратного размера минимальной заработной платы – 1 020 000 тенге.

Ранее вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил новый порядок фискального контроля мобильных переводов, в том числе при сборе денег в рабочих коллективах.