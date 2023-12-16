Зарплату выдавали макаронами и картошкой – как изменилась энергетика РК за годы независимости

Казахстан празднует свой 32 год независимости. К этой дате одним из главных вопросов в повестке дня выступили проблемы энергетической отрасли. Какой была энергетика на заре независимости и какой должна стать в будущем Zakon.kz рассказал заслуженный энергетик Казахстана Серик Тютебаев.

– Серик Суинбекович, расскажите пожалуйста о том, какая ситуация была в энергетике в тот период

– Независимость Казахстана я встретил на должности заместителя начальника турбинного цеха алматинской ТЭЦ–2. В самом начале, когда Казахстан получил независимость, еще был полный комплект персонала и мы работали в штатном режиме. Потребление Казахстана было достаточно высокое, электроэнергии не хватало, но уже к 94–му году потребление начало резко падать. И к тому времени пошел большой отток кадров, люди начали массово уезжать, в основном за границу.

Это был самый тяжелый период. Тем, кто остался, приходилось работать в три смены. Зарплата часто задерживалась. Помню в 1994–95 годах задержка зарплаты была до 6 месяцев, да и получали ее в основном в виде товара. Тогда на станцию привозили макароны, картошку, мясо и все это выдавали в счет зарплаты.

Я к тому времени уже был главным инженером и практически каждую неделю мне приходилось встречаться с вахтовиками и уговаривать людей работать дальше. Ведь для энергетиков главная задача – это обеспечить беспрерывное теплоэлектроснабжение.

Очень тяжелые времена были, когда стало катастрофически не хватать кадров. К нам начали приходить зоотехники, учителя, ветеринары, их всех пришлось брать на работу, учить, так как людей не хватало. Начальники цехов тогда работали по двое–трое суток. Мой рекорд – 5 суток на работе, мы в тот момент организовывали работы, устраняли различные незначительные аварийные ситуации.

Я тогда обратился к ректору энергетического института, попросил у него студентов 4 и 5 курсов, чтобы им дали свободное посещение. И мы стали набирать персонал из студентов. Для них было одно условие – чтобы успеваемость в учебе не падала. Это нас спасло.

Так мы работали до 1996 года, пока на станцию не пришли бельгийские инвесторы. К тому моменту ситуация с кадрами уже более–менее хорошая была, но были хронические долги по зарплате. Инвестор сразу закрыл долги по зарплате, такая у них была договоренность с государством. Но потом сразу началась реструктуризация, сокращения. Много народу было уволено. Потом новый набор персонала. Далее к 2000 году инвестор ушел, а станция осталась с хорошей и отлаженной структурой.

К слову, состояние оборудования тогда было достаточно хорошим. К примеру, алматинская ТЭЦ–2 была запущена в 1980 году. Самый последний агрегат был запущен в 1989 году, то есть нормально работали. Крупных повреждений или аварий не было, так как потребление низкое было. Единственная у нас всегда была проблема – дефицит карагандинского проектного угля. Нам пришлось искать пути, как заменить его и к получению независимости мы уже знали, что нужно работать на экибастузском угле. Была нехватка мазута и запчастей, но мы имеющимися минимальными средствами могли поддерживать состояние оборудование.

– Сегодня оглядываясь назад, вам не кажется, что за это время что–то было упущено?

– Да, мы энергетики очень сожалеем об этом. Думаю, что с 2016 года нужно было вводить программу "Рынок мощности".

Как раз тогда только закончилась программа "Тариф в обмен на инвестиции" (2008–2015 годы), которая позволила создать профицит мощности в 3 тыс. МВт и модернизировать станции. Это было достаточно хорошее время, когда большинство станций были отремонтированы. В частности, на Экибастузской ГРЭС–1 был восстановлен блок №8, а в последующем на завершающем этапе блок №2, и началась реконструкция блока №1. И на многих алматинских станциях было подтянуто оборудование.

Но программа закончилась, и в 2016 году планировалось начать другую "Рынок мощности", но она так и не заработала. В этот период от энергетиков начали требовать снижения тарифов и было потеряно время. В итоге программу "Рынок мощности" ввели только в 2019 году, но к этому моменту мы уже потеряли темп. К тому времени уже была остановлена реконструкция на Экибастузкой ГРЭС–1, а на ГРЭС–2 было остановлено строительство блока №3. Остановилось и строительство Балхашской ТЭЦ, но я считаю, это все было связано с не вводом вовремя программы "Рынок мощности".

В результате на сегодняшний день мы в положении догоняющих. Было упущенное время, хотя конечно отрасль продолжала работать, было разработано и принято очень много законодательных норм, которые сейчас позволяют вкладывать инвестиции в отрасль.

– Вы имеете ввиду ориентир на экологичность производства?

– Сегодня действительно стали предъявлять очень жесткие экологические требования к станциям. Экологический кодекс был принят два года назад и все механизмы на практике до конца не отработаны, все это как мне кажется, сейчас тормозит дальнейшее развитие энергетики. Плюс ко всему мировой тренд стал на то, что угольную генерацию никто не хочет финансировать.

Но при этом мы продолжаем развивать очень хорошо возобновляемую энергетику. Была введена в работу солнечная станция в 2 МВт в Конаеве, она до сих пор работает. В 2012 году была введена Мойнакская ГЭС, сделана полная реконструкция Шардаринской ГЭС, которая сейчас великолепно работает и показывает очень хорошие показатели. Дополнительно был построен котел на Алматинской ТЭЦ–2, который позволил поднять мощности. А Алматинская ТЭЦ–1 была переведена на газ и по экологии города мы сделали большой вклад.

Проводится большая работа по переводу алматинских ТЭЦ с угля на газ. Уже отыграны тендеры, и в 2026 году как обещали подрядчики, должно завершиться строительство парогазовых турбин на алматинской ТЭЦ–2. Кроме того, уже закончился тендер на строительство парогазовой установки на алматинской ТЭЦ–3, примерно в 2026 году она заработает, и тогда в Алматы будет полностью исключено угольное топливо на электрических станциях. Мы думаем, что это позволит снизить выбросы и улучшит экологию Алматы.

– Как вы думаете, к чему отрасль должна прийти в будущем? К какому состоянию?

– Для того, чтобы исключить дефицит мощности и удовлетворить растущую потребность в электроэнергии в Казахстане, нужно закончить строительство блока №1 на Экибастузской ГРЭС–1. Также нужно построить блок №3 на Экибастузской ГРЭС–2.

Ранее правительство ставило задачу построить блок №4, так как дымовая труба на Экибастузской ГРЭС–2 может позволить принять на себя четыре блока. Мы провели расчеты, оказалось, что даже с увеличенными нагрузками блок №3 и №4 вмещается в эти параметры.

Также для того, чтобы обеспечить энергобезопасность юга Казахстана, в ближайшее время необходимо построить южно–казахстанскую ГРЭС, реализация этого проекта в свое время было остановлено. Она называлась Балхашская.

И еще нужно построить 1320 МВт мощности и сделать это в хорошем формате, с учетом всех экологических нюансов и с возможностью маневрирования.

На юге Казахстана для того, чтобы дали удовлетворить потребность населения, уже планируется строительство большой станции Туркестан–1000, которая будет иметь маневренную возможность. Также с возможностью маневрирования будет строиться большая Алматинская ТЭЦ–3.

Сейчас идет и бурное развитие электросетевого хозяйства. За период с 2006 года до сегодняшнего дня почти 38 подстанций в городе Алматы и Алматинской области построено. Буквально несколько месяцев назад в Алматинской области была введена подстанция "Көкөзек", которая позволит обеспечить электроэнергией промышленную зону пригорода Алматы.

В прошлом году была введена в эксплуатацию ветро– электростанции Шелек–60, в последующем планируется построить из Шелекского региона в схему выдачи линий электропередач в подстанции Бесагаш в габаритах 220 Квт. Это позволит до 800 МВт изъять из возобновляемых источников энергии, которые будут построены в Шелекском регионе и передать эту электроэнергию в город Алматы. Основная задача здесь – это обеспечить бесперебойный электроэнергии Алматы и алматинскую агломерацию.

Все эти мероприятия в конечном итоге должны привести к тому, что юг и север Казахстана буду обеспечены мощностями.