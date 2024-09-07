Развитие атомной энергетики важно для обеспечения энергетической независимости Казахстана – эксперт

Заслуженный энергетик Казахстана, управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев в интервью c Zakon.kz поделился мнением о том, почему строительство атомной электростанции в Казахстане необходимо для обеспечения энергетической независимости страны.

Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации считает, что появление АЭС может обеспечить производство электроэнергии для Казахстана на 60-80 лет с момента ввода в эксплуатацию при условии соответствующего обслуживания и модернизации.

– Жакып Галиевич, чем атомная энергетика превосходит использование природного газа в решении проблемы энергодефицита в Казахстане?

– Не открою секрет, что атомная энергетика превосходит природный газ в решении проблемы энергодефицита не только в Казахстане, но и в мире. Так, атомные электростанции способны обеспечивать стабильную выработку электроэнергии в течение длительного времени. Топливо на основе урана имеет гораздо более высокую энергетическую плотность, что позволяет производить большое количество энергии на меньших ресурсах и с меньшей зависимостью от колебаний цен на сырье, как это происходит с природным газом.

В Казахстане, как известно, имеются значительные запасы урана, что делает атомную энергетику стратегически выгодной для нашей страны и меньше зависеть от импорта природного газа или его транспортировки. Это, несомненно, способствует укреплению энергетической независимости страны.

Хоть Казахстан и является крупным производителем природного газа, значительная его часть идет на экспорт, растут и внутренние потребности.

Немаловажно отметить, что АЭС имеют длительный срок службы (от 40 до 60 лет и более при модернизации), в то время как газовые электростанции требуют более частой модернизации и зависят от колебаний цен на природный газ, и это делает АЭС более выгодными с точки зрения долгосрочных инвестиций.

– Какие преимущества и недостатки у природного газа по сравнению с АЭС в контексте экологичности?

– Несомненно, у газа имеются свои преимущества, такие как низкие выбросы CO₂ по сравнению с углем, природный газ производит меньше вредных выбросов, таких как оксиды серы (SO₂) и оксиды азота (NOₓ), по сравнению с угольными или мазутными электростанциями.

В наших условиях главное преимущество – это, конечно, то, что строительство газовых электростанций занимает меньше времени и требует меньших капитальных затрат. И здесь они имеют главное преимущество по сравнению со строительством АЭС.

Но имеющиеся недостатки природного газа в Казахстане намного перевешивают его преимущества.

Также природный газ все-таки является источником выбросов парниковых газов.

Несмотря на то, что природный газ чище, чем уголь или мазут, он все равно выделяет значительное количество углекислого газа при сжигании. Также при добыче и транспортировке газа происходит утечка метана – мощного парникового газа, который в 25 раз более эффективен в удержании тепла в атмосфере, чем CO₂.

Самое важное в наших условиях, что природный газ является все-таки "невозобновляемым" ресурсом, его запасы в Казахстане ограничены, и, несмотря на современные технологии добычи, долгосрочные перспективы использования природного газа менее устойчивы с точки зрения окружающей среды.

– Почему природный газ, несмотря на его запасы в Казахстане, не рассматривается как долгосрочное решение проблемы энергоснабжения по сравнению с АЭС?

– Несмотря на значительные запасы природного газа в Казахстане, он не может рассматриваться как долгосрочное решение проблемы энергоснабжения по сравнению с атомной энергетикой.

Как я говорил выше, газ – "невозобновляемый" источник энергии, а с помощью небольшого объема урана, который в Казахстане также доступен в больших объемах, можно работать десятилетиями, производя энергию с минимальным потреблением топлива.

Важно отметить, что природный газ, как и другие ископаемые ресурсы, подвержен значительным колебаниям цен на международных рынках. Это делает его менее предсказуемым источником энергии с точки зрения затрат на производство электроэнергии.

Казахстан экспортирует значительное количество своего природного газа, что делает его стратегически важным ресурсом для внешних рынков и пополнением валютной выручки. Увеличение внутреннего потребления газа может снизить экспортные доходы и экономические выгоды для страны. Электроэнергия от АЭС в свою очередь может снизить внутреннюю зависимость от природного газа, позволяя сохранить значительные объемы газа для экспорта и тем самым увеличить доходы страны.

При этом атомные электростанции могут работать стабильно на протяжении десятков лет без необходимости частого обновления оборудования и топлива, что делает их более эффективными для долгосрочного обеспечения энергобезопасности.

– Насколько эффективно природный газ может замедлить климатические изменения по сравнению с атомной энергетикой?

– Хотя природный газ и выделяет меньше CO₂, чем уголь или мазут, он все равно остается источником значительных выбросов углекислого газа.

Природный газ при сжигании выделяет примерно вдвое меньше углекислого газа (CO₂), чем уголь, и значительно меньше других вредных выбросов, таких как оксиды серы и азота. Это делает его лучшим вариантом именно в переходный период, когда наша страна начнет целенаправленно сокращать использование более "грязных" видов ископаемого топлива.

– Какие потенциальные экологические риски связаны с использованием природного газа и атомной энергии и как эти риски влияют на выбор будущего пути развития энергетики в Казахстане?

– Несомненно, использование как природного газа, так и атомной энергии связано с потенциальными и гипотетическими экологическими рисками, которые в обязательном порядке будут учитываться при планировании будущего энергетического развития Казахстана.

По природному газу я уже говорил, что он выделяет меньше углекислого газа (CO₂) при сжигании по сравнению с углем или мазутом, но все же остается источником выбросов CO₂. В долгосрочной перспективе эти выбросы будут продолжать способствовать глобальному изменению климата, что противоречит целям Казахстана по снижению углеродного следа и выполнению международных экологических обязательств.

Другие риски менее глобальные и значительные, но их нужно рассматривать в контексте развития газовой отрасли. Так, добыча природного газа может привести к загрязнению грунтовых вод, деградации земель и нарушению экосистем. Процессы гидравлического разрыва пласта (фрекинг), используемые для добычи сланцевого газа, связаны с рисками загрязнения водных ресурсов химическими веществами, а инфраструктура для добычи и транспортировки природного газа, включая строительство трубопроводов и компрессорных станций, может нарушать естественные экосистемы, что приводит к снижению биоразнообразия и разрушению природных сред обитания.

Один из самых серьезных рисков атомной энергетики – необходимость обращения с радиоактивными отходами. Высокорадиоактивные отходы остаются опасными для окружающей среды и здоровья человека на протяжении тысячелетий. Хранение и утилизация этих отходов также будут актуальными для нашей страны, требовать строгих мер безопасности и долгосрочного планирования. Я уверен, что при положительном решении развития атомной энергетики в Казахстане будут разработаны все необходимые и эффективные механизмы безопасности и обращения с отходами, а также учтены все негативные влияния ее на водные ресурсы.

– Может ли строительство АЭС обеспечить более стабильное и долгосрочное энергоснабжение, чем природный газ?

– Я убежден, что атомные электростанции могут обеспечить более стабильное и долгосрочное энергоснабжение по сравнению с природным газом.

Ключевым фактором моей уверенности в этом является то, что АЭС способны работать стабильно и непрерывно, производя электроэнергию в базовом режиме (24/7) с высокой степенью надежности.

В отличие от газовых станций атомные реакторы не зависят от колебаний цен на топливо или его доступности. Они могут работать в течение 12-18 месяцев между перезагрузками топлива, что делает их более стабильными и предсказуемыми источниками энергии. Газовые электростанции в свою очередь более подвержены внешним факторам, таким как колебания цен на природный газ на мировом рынке и перебои в поставках.

– Каковы экономические затраты на создание АЭС по сравнению с введением мощностей газовых электростанций в Казахстане?

– В отличие от газовых электростанций, строительство которых дешевле и быстрее и средняя стоимость строительства газовой электростанции составляет от $800 миллионов до $1,5 миллиардов за 1 ГВт мощности, а период строительства обычно занимает 1-3 года, строительство АЭС требует значительных первоначальных капитальных вложений. По мировым данным, стоимость строительства современных АЭС колеблется от $5 до $10 миллиардов за 1 ГВт установленной мощности, что включает инженерные работы, лицензирование, строительство, а также систему безопасности (почти 70% всей стоимости) и обращение с отходами. Строительство АЭС занимает от 5 до 10 лет, что также увеличивает общий срок окупаемости инвестиций.

Однако операционные затраты на АЭС ниже, чем на газовых электростанциях. Основные расходы на АЭС связаны с обслуживанием оборудования, обращением с радиоактивными отходами и регулярными инспекциями безопасности. Также немаловажной статьей является периодическая перезагрузка топлива, которая осуществляется раз в 12-18 месяцев, но стоимость урана относительно невелика по сравнению с другими видами топлива.

– Насколько безопасна атомная энергетика в сравнении с природным газом и какие меры безопасности необходимо внедрять при строительстве АЭС?

– Атомная энергетика и природный газ по-разному связаны с вопросами безопасности, и сравнение их в этом вопросе некорректно.

Атомная энергетика последнего поколения, как правило, очень безопасна, поскольку имеет строгие меры пассивной и активной безопасности.

– Какие международные тенденции и передовые практики в области атомной энергетики могут быть применимы в Казахстане для диверсификации источников энергии?

– Одна из тенденций, которую в перспективе нашей стране можно рассмотреть, это развитие малых модульных реакторов (SMR), которые являются одним из самых многообещающих направлений в атомной энергетике. Эти реакторы имеют меньшую мощность (до 300 МВт) по сравнению с традиционными крупными АЭС (1000 МВт и более), но обладают преимуществами в гибкости, безопасности и стоимости.

Интересным направлением для нашей страны может стать интеграция атомной энергетики с возобновляемыми источниками энергии, которые, по-моему мнению, могут эффективно дополнять друг друга для создания стабильных и экологически чистых энергосистем АЭС.

Сегодня в мире активно развиваются технологии замкнутого ядерного топливного цикла, в котором отработанное ядерное топливо перерабатывается и используется повторно, что позволяет сократить объем радиоактивных отходов и повысить эффективность использования ядерного топлива. Это может быть особенно полезно и для Казахстана, который хоть и обладает крупнейшими в мире запасами урана, но он все-таки исчерпаем.

– Почему для обеспечения энергетической независимости Казахстану важно развивать атомную энергетику?

– Развитие атомной энергетики важно для обеспечения энергетической независимости Казахстана, а также по ряду других причин, таких как растущий внутренний спрос на электроэнергию, необходимость соблюдения международных экологических обязательств.

Казахстан взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. Атомная энергетика – один из наиболее эффективных способов сократить выбросы CO₂, так как АЭС практически не выделяют углекислый газ при производстве электроэнергии.

Важно отметить, что при строительстве АЭС будут созданы новые рабочие места, а МСБ получит уникальную возможность найти свою нишу по развитию своих компетенций – от сферы услуг до тяжелого машиностроения.

Для обеспечения энергетической независимости Казахстану важно развивать атомную энергетику, поскольку она обеспечивает стабильное, экологически чистое и долгосрочное энергоснабжение. Использование собственных запасов урана, снижение зависимости от угля и природного газа, а также выполнение международных обязательств по сокращению углеродного следа делают атомную энергетику стратегическим направлением для устойчивого развития страны. Развитие этого сектора также принесет экономическую выгоду и укрепит позиции Казахстана на международной арене.

Ранее специалист в области малых реакторов, экс-инженер-ядерщик и проектный менеджер МАГАТЭ Чираю Батра рассказал, как устроена АЭС, и объяснил, насколько атомная электростанция надежна в эксплуатации.