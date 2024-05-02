Налогов почти на 18 млрд тенге начислено в рамках противодействия оттоку капитала

В рамках мер налогового контроля при противодействии оттоку капитала из страны Комитетом государственных доходов МФ РК дополнительно начислено налогов на 17,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, по результатам анализа данных, получаемых от Национального банка по международному налогообложению, доначислено налогов на сумму 14,7 млрд тенге.

"В рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standart) с 578 физических лиц взыскано в бюджет 3 млрд тенге", – сообщили в КГД.

При этом в Комитете госдоходов отметили, что для усиления мер по противодействию оттоку капитала из страны проводится соответствующая работа в рамках международного сотрудничества.

Казахстан является участником BEPS – совместного проекта ОЭСР и G20 – Плана мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

В 2020 году Казахстаном ратифицирована Многосторонняя конвенция, где основной целью является обеспечение налогообложения прибыли в том государстве, где фактически осуществляется предпринимательская деятельность; препятствие искусственному перемещению прибыли в низконалоговые юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов.

Также помимо положений об обмене информацией в действующих 55 налоговых соглашениях, Казахстан ратифицировал Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция).

Она направлена в том числе на повышение эффективности практики обмена налоговой информацией. Кроме письменных запросов, в рамках Страсбургской Конвенции предусмотрена возможность автоматического обмена налоговой информацией.

Кроме того, в 2023 году подписано Соглашение с правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (FATCA) по обмену данными по финансовым счетам резидентов Казахстана в части остатков на счетах, сумм процентов, выплаченных дивидендов начиная с 2014 года.

Вместе с тем в рамках работы по противодействию вывода капитала внесены поправки в Налоговый кодекс в части отмены льгот по дивидендам, введены ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами (не более 3%), физические лица признаны налоговыми агентами, выплачивающими нерезидентам доходы, и другие изменения.

Также приняты поправки в трансфертное законодательство, где усовершенствованы методы определения рыночной цены, внедрены механизмы определения рыночного диапазона, расширено определение взаимосвязанности сторон и возвращен контроль по сделкам, совершенным на казахстанских товарных биржах.



