Сколько миллиардов тенге перевели казахстанцы за рубеж в 2023 году

Сегодня, 14 марта 2024 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) предоставили отчет по системам международных денежных переводов (СМДП), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации НБК, совокупный объем переводов денег, проведенных через СМДП за 2023 год, составил 1,33 трлн тенге – это на 26% ниже показателя 2022 года (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов).

"Существенная доля операций в 95% – трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. 72% от совокупного объема переводов денег, проведенных через СМДП, составили отправленные за рубеж переводы, объем которых в 2023 году достиг 961,4 млрд тенге... Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 372,2 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Основными странами-получателями данных переводов, осуществленных посредством СМДП, являются:

Узбекистан (27,5%);

Россия (25,1%);

Турция (23,1%);

Грузия (9,6%);

Кыргызстан (3,4%).

Фото: nationalbank.kz

"23% от совокупного объема составили полученные денежные переводы из-за рубежа, объем которых за данный период достиг 305,8 млрд тенге... Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа – 282,3 тыс. тенге". Пресс-служба Нацбанка РК

Основными странами-отправителями данных переводов являются:

Россия (35,3%);

США (11,0%);

Узбекистан (11%);

Южная Корея (10,7%);

Турция (6,4%).

Фото: nationalbank.kz

"Системы международных денежных переводов (СМДП) используются для переводов без открытия банковского счета. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами", – добавили в пресс-службе НБК.

13 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики, а также о планах работы банка на предстоящий период. Подробности здесь.