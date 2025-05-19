Биткоин за полмиллиона долларов: эксперты прогнозируют существенный рост криптовалюты к 2030 году

Как меняется цена биткоина в последнее время, и до какой отметки, по прогнозам экспертного сообщества, может вырасти главная криптовалюта уже в этом году – в материале Zakon.kz.

Биткоин едва не обновил исторический максимум достигнув отметки в 107 тыс. долларов, что превысило стоимость килограмма чистого золота (цена килограмма золота по данным на 19 мая 2025 года составляет более 104 тыс. долларов). По данным Investing, это наивысшая отметка, как минимум с января текущего года.

Материал по теме Биткоин взлетел до исторических 109 тыс. долларов

Этот рост подтверждая восходящий тренд криптовалюты, который поддерживается благоприятной макроэкономической обстановкой, институциональными инвестициями и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики США. В целом отмечалось, что биткоин вырос более чем на 11% за май, укрепляя ожидания дальнейшего ралли.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем, один из самых известных криптотрейдеров также предсказал, что к 2030 году биткоин может достичь отметки в 500 тыс. долларов. С учетом его предыдущих комментариев, это предположение соответствует его взглядам на ключевые темы, которые он считает центральными в следующем рыночном цикле. В частности, он отмечал важность инвестиций в искусственный интеллект и активы, связанные с мемами.

Этот прогноз активно обсуждается в криптосообществе, ведь учитывая текущую рыночную ситуацию, достижение отметки 500 тыс. долларов за биткоин означало бы рост примерно на 500% за последующие пять лет.

Впрочем, это не единственный подобный прогноз в криптосообществе в этом году. Так, руководитель отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered Джефф Кендрик в аналитической записке опубликованной в этом году, обозначил несколько ценовых ориентиров, также предсказав, что биткойн может достичь 200 000 тыс. долларов уже к концу 2025 года, 300 тыс. в 2026 году, 400 тыс. – в 2027 году и 500 тыс. долларов к 2028 году, согласно данным Сapital.

В свою очередь генеральный директор компаний Pixelmatic и JAN3 Самсон Мо прогнозировал рост цены биткоина до одного миллиона долларов. При чем, по его мнению, это потенциально возможно "уже в этом году". Между тем, согласно опросу, проведенному компанией HashKey, среди криптосообщества 50% из почти 50 000 участников полагают, что цена биткоина в текущем году, действительно может превысить 300 тысяч долларов. С учетом того, что только за последние пару лет биткоин вырос в цене почти в четыре раза, такие ожидания не кажутся, чем–то невероятным.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что государственная криптобиржа Кыргызстана зарегистрировала товарный знак.