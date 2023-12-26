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Экономический рост: прогнозы для Казахстана в 2024 году

экономика, рост, прогнозы Фото: Freepik
Эксперты прогнозируют относительно высокий экономический рост в Казахстане в следующем году. За счет чего будет расти экономика Казахстана в 2024 году, в материале Zakon.kz

Глобальное ужесточение денежно–кредитных условий, которое происходило во всем мире, завершается с очень важными результатами, отмечается в экономическом обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Так, в 2023 году инфляция снизилась в США с 6,5% до 3,1%, в Евросоюзе – с 8,6% до 2,4%, в КНР – с 1,8% до –0,5%, в Казахстане – с 20,7% до 10,3%, в России – с 11,9% до 7,5%.

инфляция, РК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

На этом фоне значительно растут ожидания по смягчению монетарных условий в развитых и развивающихся странах, говорится в обзоре.

В АФК поясняют, что в случае минимизации геополитических рисков в 2024 году глобальные макроэкономические условия могут складываться в целом позитивно, что будет оказывать положительное влияние на экономику Казахстана, в том числе на рост ВВП, снижение инфляции и стабильность обменного курса нацвалюты.

"Ожидаемые темпы экономического роста в Казахстане в 2024 году относительно высокие: 5,3% – Министерство нацэкономики РК (МНЭ РК), 4,2% – Международный валютный фонд, 4,0% – эксперты финрынка и обусловлены прогнозируемым увеличением добычи нефти, реализацией крупных инфраструктурных проектов, бюджетным стимулированием и дальнейшей нормализацией денежно–кредитных условий в стране". АФК

Ожидается, что добыча нефти в следующем году может увеличиться до нового рекорда в 95,4 млн тонн. При этом, основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году будут оставаться такие отрасли, как строительство, информация и связь, торговля и транспорт (+5,6%).

экономика, рост, результаты

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В информации АФК сказано, что по прогнозам МНЭ РК, в 2024 году экспорт товаров составит 83,1 млрд долларов, импорт – 60,7 млрд долларов. Однако текущий счет платёжного баланса останется отрицательным, что будет оказывать фундаментальное давление на нацвалюту.

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