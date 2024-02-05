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Законодательство РК

Правительство Казахстана планирует в 2024 году удержать инфляцию в коридоре 6-8%

инфляция и рост экономики Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана в 2024 году на уровне не менее 5,3%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства РК, по итогам прошлого года экономика республики адаптировалась к новым условиям и вышла на путь устойчивого развития. В результате принятых мер рост экономики составил 5,1%.

Все основные отрасли показали положительную динамику: строительство – на 13,3%, торговля – 11,3%, услуги информации и связи – 7,1%, транспортные услуги – 6,9%, промышленность – 4,3%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. При этом за 9 месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 19,7 млрд долларов. Из них более 11 млрд долларов направлено в несырьевые секторы. В целом уже 2-й год подряд показатели по ПИИ становятся одними из самых высоких за последнее десятилетие – их годовой объем находится на уровне 26-28 млрд долларов. Казахстан лидирует по общему притоку иностранных инвестиций среди стран СНГ.

За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 2,2% и составил 126 млрд долларов. Положительный торговый баланс республики превысил 16 млрд долларов. Номенклатура несырьевого экспорта увеличилась на 141 позицию.

Международные резервы страны составили 96 млрд долларов. В том числе активы Национального фонда выросли на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность экономики Казахстана.

Правительство совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В результате в прошлом году она снизилась более чем в 2 раза и составила 9,8%. В 2024 году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6-8%.

По итогам 2024 года рост экономики должен составить не менее 5,3%.

Правительство продолжает реализацию задач, обозначенных главой государства в Предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Эта работа направлена на активную диверсификацию экономики, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций и существенное повышение благосостояния граждан. Всё это создаст прочный фундамент для двукратного увеличения ВВП к 2029 году.

Ранее сообщалось, что расширенное заседание правительства с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева пройдет 7 февраля.

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