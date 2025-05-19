Сотрудники сингапурской авиакомпании получат рекордную премию

Сотрудники Singapore Airlines получат премию в размере семимесячной зарплаты, сообщает Zakon.kz.

По данным FL360, компания добилась рекордной чистой прибыли в 2,78 млрд долларов за финансовый год. Это на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.

Если быть точными, то бонус составляет 7,45 зарплаты. Дело в том, что компания постоянно увеличивает пассажиропоток.

"В этом году SIA и ее дочерняя компания Scoot перевезли 36,4 млн пассажиров, что на 37,6% больше, чем в предыдущем году", – говорится в публикации.

Недавно в Сети набрал популярность ролик с королем и королевой Таиланда, которые самостоятельно управляли своим Boeing 737-800.