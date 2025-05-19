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Мир

Сотрудники сингапурской авиакомпании получат рекордную премию

Сотрудники Singapore Airlines получат максимальную премию, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 07:37 Фото: Facebook/singaporeair
Сотрудники Singapore Airlines получат премию в размере семимесячной зарплаты, сообщает Zakon.kz.

По данным FL360, компания добилась рекордной чистой прибыли в 2,78 млрд долларов за финансовый год. Это на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.

Если быть точными, то бонус составляет 7,45 зарплаты. Дело в том, что компания постоянно увеличивает пассажиропоток.

"В этом году SIA и ее дочерняя компания Scoot перевезли 36,4 млн пассажиров, что на 37,6% больше, чем в предыдущем году", – говорится в публикации.

Недавно в Сети набрал популярность ролик с королем и королевой Таиланда, которые самостоятельно управляли своим Boeing 737-800.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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