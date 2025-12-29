#Казахстан в сравнении
Общество

Мобильные переводы: условия для налоговой проверки озвучили в Минфине

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать массовых проверок мобильных переводов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что вся система готова к мониторингу мобильных переводов.

"100 переводов три месяца, 1 млн тенге – эти нормы возникли в ходе обсуждения и являются минимальными порогами (в смысле не заниженные параметры – Прим. ред.) – в соответствии с Предпринимательским кодексом для постановки на учет по НДС надо превысить порог в 12 минимальных заработных плат (МЗП) – этот порог и взят за основу", – добавил он.

Зарегистрированным ИП, по его словам, вопросов не будет.

"Все боятся, что придут, зажмут, закроют – такого не будет. Наша работа сводится к тому, что мы идем на предупреждение, с бизнесом идем на сервисное сопровождение и идет полная консультация", – заверил глава Минфина.

Позже его заместитель Ержан Биржанов поддержал этот тезис.

"Мы всегда говорили, что каких-либо штрафных санкций применять не будем. Мы направляем уведомление, чтобы человек пояснил. Возможно после нашего уведомления налогоплательщик самостоятельно подаст заявление на поставку на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Если же никаких реакций не последует, мы имеем возможность открыть налоговую проверку. Только в рамках налоговой проверки, когда мы получим все подтверждающие документы, исчислим налоги, мы предъявим эти претензии налогоплательщику. Если он не оплатит соответствующие суммы, мы передаем данные материалы судоисполнителю. И только судоисполнитель принимает решение по реализации решения органов госдоходов", – пояснил он.

По переводу между родственниками, подчеркнул Ержан Биржанов, никаких мер приниматься не будет.

17 декабря 2025 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, какие мобильные переводы попадут под контроль налоговых служб.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
