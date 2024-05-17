Рост госдолга Казахстана объяснили в Минфине

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в Мажилисе 17 мая объяснил, почему в 2023 году вырос размер госдолга Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Берик Бейсенгалиев заявил, что ежегодно растет долг государства. "Только за 2023 год у нас правительственный долг увеличился на 13% и достиг уровня почти 60 млрд долларов, что составляет 22% от ВВП. При этом, по данным Нацбанка, внешний долг страны уже 162 млрд долларов, то есть более 60% по отношению к ВВП. Объясните, с чем связан такой рост и нет ли рисков?" – поинтересовался он. Однако вице-министр финансов Даурен Темирбеков заявил, что размер госдолга составляет 27,2 трлн тенге. Из них 20 трлн тенге – это внутренний долг, и 7 трлн тенге – это внешний долг страны. "Ту цифру, которую вы озвучили, 162,7 млрд долларов – это в целом долг страны, я так понимаю. Из них 133 млрд долларов, или 82% – внешний долг страны – приходится на обязательства частного сектора, не государства. Здесь нужно понимать, что государство несет обязательства только по своим 7 трлн тенге, которые у нас есть", – указал он. Он также объяснил прошлогодний рост госдолга Казахстана. "Почему растет долг? Потому что есть необходимость в финансировании дефицита бюджета, который сложился по итогам прошлого года в размере 3,1 трлн тенге. В постпандемийный период необходимо было наращивать темпы экономики, и расходы росли стремительно, в прошлом году у нас порядка 4 трлн тенге расходы плюсом были. Теперь мы понимаем, что это все нужно балансировать. В последующие годы, буквально вчера, утвердили проект социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы, там уже расходы правительство планирует оставить на уровне этого года и не наращивать долг, сокращать гарантированные целевые трансферты из Нацфонда и, соответственно, работать над увеличением доходной базы", – отметил вице-министр финансов. Ранее Даурен Темирбеков озвучил размер госдолга Казахстана.

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