Есть ли риск дефолта в Казахстане, рассказал депутат

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов на пленарном заседании палаты 6 декабря 2023 года заявил, что к 2030 году расходы на обслуживание госдолга могут составить до 49% к ВВП. Он указал на риск технического дефолта бюджета Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Жубанов в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова поднял проблему госдолга.

"Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 трлн тенге. Необходимо отметить, что расходы республиканского бюджета на обслуживание долга составят к 2026 году 3,5 трлн тенге (14% от всех расходов). Такими темпами к 2030 году расходы на обслуживание долга составят до 49% к ВВП. Причем темпы роста правительственного долга значительно опережают среднегодовые темпы роста ВВП. К примеру, за последние 15 лет темпы роста правительственного долга составили в среднем 28%, а ВВП – 15%. Если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны", – заявил депутат.

Чтобы избежать в ближайшие годы технического дефолта республиканского бюджета, депутат предлагает срочно принять меры по увеличению доходной части бюджета.

Мажилисмен добавил, что в последние годы существенно растут выпадающие доходы бюджета из-за применения налоговых льгот. Они увеличились с 5,5 трлн тенге в 2018 году до 8,1 трлн тенге в 2021 году.

"В Концепции управления государственными финансами указано о наличии 277 налоговых льгот, потери по которым за 2018-2020 годы составили 12,9 трлн тенге. Несмотря на приоритетность развития реального сектора экономики, наибольшая доля льгот приходится на финансовый сектор (в 2021 году: финансовый сектор – 27%, горнодобывающий – 20,3%, обрабатывающий – 14,5%). Уровень налоговой нагрузки финансового сектора в Казахстане является относительно низким. Кроме того, государственная поддержка банковской системы за период с 2010 по 2020 годы составила 6,6 трлн тенге. Для целей налогообложения эти поступления не рассматриваются в качестве дохода, что позволяет банкам выплачивать акционерам дивиденды, не платя налоги в бюджет", – подчеркнул Адиль Жубанов.

Между тем, по его данным, за пять лет прибыль казахстанских банков выросла более чем в три раза. И если рентабельность казахстанских банков – одна из самых высоких в мире, то соотношение затрат к доходам – одно из самых низких.

Указал депутат и на то, что в Налоговом кодексе содержатся нормы, предоставляющие льготы индивидуального характера. Это противоречит принципу справедливости налогообложения.

"Освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога АО "Фонд проблемных кредитов" и частный фонд "Nazarbaev Fund". Налоговыми льготами пользуются сеть ТРЦ MEGA и фармацевтические компании, занимающиеся импортом лекарственных средств, которые при этом реализуют их по завышенным ценам. Hyundai Trans Kazakhstan, который занимается в основном сборкой продукции, пользуется нулевой ставкой НДС, реализацию на экспорт производит в Узбекистан. При этом компания Hyundai Trans Kazakhstan в бюджет Узбекистана уплатила налогов на 25 млн долларов. Более того, эта компания начиная с 2015 года получила у государства свыше 160 млрд тенге субсидий. В то же время много вопросов по субсидированию экспортеров через возмещение НДС. Отсутствует преимущество экспортеров товаров высокого передела перед экспортерами сырья. С 2017-2020 годы экспортировано товаров на 70 трлн тенге, из них 95% сырья, 5% готовой продукции", – перечислил парламентарий.

В целом Адиль Жубанов предлагает провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, субсидий и других преференций, в том числе по НДС, с последующим внедрением практики их паспортизации. Депутат также предложил предусмотреть преференции, налоговые льготы и преимущества перерабатывающим предприятиям и производителям готовой продукции перед экспортерами сырья.



Он также указал на необходимость исключить из Налогового кодекса все нормы, представляющие льготы индивидуального характера.

Ранее сообщалось, что в новом Налоговом кодексе изменится порядок взимания ряда налогов.