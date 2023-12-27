ПРАВМЕДИА: Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Смотрите в прямом эфире на портале ПРАВМЕДИА онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС, порог постановки на учет по НДС".

В прямом эфире представители КГД дадут свои разъяснения, а также ответят на вопросы участников по указанной тематике, которые поступили в редакцию до эфира.

Спикеры: Әзімшайық Еділ Серікұлы, руководитель Управления администрирования НДС КГД МФ РК.

Кансеитов Думан Бекзатович, заместитель руководителя Управления администрирования НДС КГД МФ РК.

Смагулова Гульмира Амиргалиевна, руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов и предпринимательской деятельности физических лиц КГД МФ РК.

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