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ПРАВМЕДИА: Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС

ПРАВМЕДИА: Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Смотрите в прямом эфире на портале ПРАВМЕДИА онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Ответственность за нарушение порядка постановки на учет по НДС, порог постановки на учет по НДС".

В прямом эфире представители КГД дадут свои разъяснения, а также ответят на вопросы участников по указанной тематике, которые поступили в редакцию до эфира.

Спикеры:

  • Әзімшайық Еділ Серікұлы, руководитель Управления администрирования НДС КГД МФ РК.
  • Кансеитов Думан Бекзатович, заместитель руководителя Управления администрирования НДС КГД МФ РК.
  • Смагулова Гульмира Амиргалиевна, руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов и предпринимательской деятельности физических лиц КГД МФ РК.

 

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