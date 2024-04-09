Правила возврата по превышению НДС
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Смотрите на портале "ПРАВМЕДИА" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Правила возврата по превышению налога на добавленную стоимость".
В прямом эфире представитель КГД ответит на ваши вопросы по указанной тематике.
Спикер: Әзімшайық Еділ, руководитель управления администрирования НДС КГД МФ РК.
В эфире прозвучат ответы на вопросы, заданные заранее.
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