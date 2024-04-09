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Законодательство РК

Правила возврата по превышению НДС

Правила возврата по превышению НДС, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Смотрите на портале "ПРАВМЕДИА" онлайн-конференцию, организованную Комитетом государственных доходов МФ РК, на тему "Правила возврата по превышению налога на добавленную стоимость".

В прямом эфире представитель КГД ответит на ваши вопросы по указанной тематике.

Спикер: Әзімшайық Еділ, руководитель управления администрирования НДС КГД МФ РК.

В эфире прозвучат ответы на вопросы, заданные заранее.

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