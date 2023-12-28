Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов утвердили в Казахстане

Приказом и.о. министра сельского хозяйства утверждены Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Претендентами на получение микрокредитов в рамках проекта по повышению доходов сельского населения являются физические и юридические лица сельских населенных пунктов (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городов:

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

сельскохозяйственные кооперативы;

начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.

Местный исполнительный орган области в области сельского хозяйства, исходя из потребностей сельских населенных пунктов и малых городов, их потенциала, наличия свободных пастбищных угодий, рынков сбыта и других факторов, влияющих на успешную реализацию проектов, определяет приоритетные направления микрокредитования проектов каждого сельского населенного пункта и каждого малого города.

При этом на микрокредитование проектов на приобретение сельскохозяйственных животных допускается направление не более 50% средств от выделенных средств на программу.

Микрокредиты, выдаваемые в рамках проекта по повышению доходов сельского населения, предоставляются через поверенного (агента), который определяется местным исполнительным органом.

Бюджетный кредит предоставляется на следующих условиях:



на 10 лет на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 0,01%;

целевое назначение бюджетного кредита: микрокредитование претендентов для реализации проектов, в том числе приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в сельских населенных пунктах и малых городах;

льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;

период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу.

Администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для последующего утверждения основные условия бюджетного кредитования.

Средства бюджетного кредита перечисляются поверенному (агенту) на контрольный счет наличности оператора финансовой или нефинансовой поддержки, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета.



Микрокредиты предоставляются претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита – до 2500 МРП (9 230 000 тенге в 2024 году), для развития сельскохозяйственных кооперативов – до 8000 МРП (29 536 000 тенге).

При повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8000 МРП. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее одной второй части максимального срока микрокредита.

номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых;

наличия залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредитования;

регистрация в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя после получения одобрения на микрокредитование.

Способы приема заявок, обеспечения микрокредитов указываются в договоре поручения, заключаемого между местным исполнительным органом и поверенным (агентом).

Поверенный не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с микрокредитом претендентов, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения претендентами обязательств договора по микрокредиту, при этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей предварительно письменно согласовывается с местным исполнительным органом.

Оплата вознаграждения поверенному (агенту) за исполнение договора поручения осуществляется местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Размер оплаты вознаграждения за исполнение поверенным (агентом) поручений определяется местным исполнительным органом и устанавливается в договоре поручения.

Поверенный (агент) за счет средств, возвращенных претендентами по ранее выданным микрокредитам, осуществляет повторное микрокредитование претендентов на срок не превышающий срок действия договора поручения, заключаемого между местным исполнительным органом и поверенным.

Основными критериями отбора проектов для получения микрокредитов в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения являются:

соответствие проекта приоритетным направлениям;

создание постоянных рабочих мест;

для физических лиц – наличие постоянной регистрации по месту жительства не менее 12 месяцев (на дату подачи заявки на микрокредитование) в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта;

для индивидуальных предпринимателей/для юридических лиц – наличие государственной регистрации по месту нахождения индивидуального предпринимателя/юридического лица в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта;

приобретение новой, ранее неиспользованной техники, оборудования.

Микрокредиты не предоставляются на следующие цели:

приобретение легкового автотранспорта;

приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;

приобретение или строительство зданий, помещений, жилых домов для их последующей сдачи в аренду.

В случае соответствия документов и сведений, содержащихся в них, условиям микрокредитования, поверенный (агент) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов претендента проводит оценку представленного проекта и принимает решение об одобрении, либо об отказе в предоставлении микрокредита.



После регистрации договора залога в уполномоченном органе, поверенный в течение 5 рабочих дней перечисляет сумму микрокредита на текущий счет претендента.

Приказ вводится в действие с 6 января 2023 года.