Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 января

В Казахстане 5 января 2024 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напомнинает, что уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в декабре 2023 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

доход частного нотариуса;

доход частного судебного исполнителя;

доход адвоката;

доход профессионального медиатора.

Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.