Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 января

В Казахстане 5 января истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики Фото: pexels
В Казахстане 5 января 2024 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напомнинает, что уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в декабре 2023 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход профессионального медиатора.

Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

Читайте также

риски, банковская система, прогнозы
Какие риски существуют для казахстанских банков в 2024 году – эксперты
Законны ли требования продавцов оплачивать товар наличными
Законны ли требования продавцов платить наличными
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах 4 января
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: