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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 октября

Срок уплаты ИНП лицами частной практики истекает 5 октября Фото: pixabay
В Казахстане 5 октября истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в сентябре 2023 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход профессионального медиатора.

Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

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