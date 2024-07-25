О необходимости сдать декларацию напомнили в управлении госдоходов по Ауэзовскому району Алматы

С 1 января 2024 года идет третий этап всеобщего декларирования, ориентированный на предпринимателей и их супругов, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил заместитель руководителя управления государственных доходов по Ауэзовскому району Алматы Талгат Тургаев, обязательство касается и бездействующих ИП, ТОО.

"Внедрение всеобщего декларирования является естественным ходом развития экономики всех стран. В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в РК был изучен прогрессивный международный опыт, применяемый во многих развитых странах мира, таких как США, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Сингапур, Швейцария. Цель внедрения всеобщего декларирования – обеспечение прозрачности доходов, борьба с теневой экономикой за счет вывода существенных финансовых средств и коррупцией. Прозрачность доходов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, что в свою очередь позволит направить дополнительные средства на развитие экономики страны и социальных программ", – говорит он.

Фото предоставлено спикером

Всеобщее декларирование предусматривает представление двух форм налоговой отчетности – декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и декларации о доходах и имуществе (форма 270.00).

"При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250.00, которая представляется один раз – так называемая "входная" декларация, а в последующие годы уже ежегодная декларация по форме 270.00. Составляется декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах, то есть на третьем этапе сведения в декларации отражаем по состоянию на 31 декабря 2023 года", – объяснил Тургаев.

В форме 250.00 необходимо отразить недвижимость, транспорт, деньги на банковских счетах, долю участия в уставном капитале юридического лица за пределами Казахстана, а также ценные бумаги, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, наличные, задолженности и доли в жилом здании внутри страны.

Представить документ надо до 15 сентября на бумажном носителе, явившись в органы госдоходов или отправив по почте заказное письмо, либо в электронном виде, через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (eGov.kz), мобильные приложения eSalyq Azamat, eGov mobile, а также мобильные приложения Halyk Bank и Kaspi Bank.

"Для разъяснения положений всеобщего декларирования работает контакт-центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе единого республиканского номера 1414. Кроме того, подробную информацию относительно всеобщего декларирования можно получить на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) в разделе "Всеобщее декларирование", – подытожил спикер.

Вдобавок разъяснение осуществляется через странички "Всеобщее декларирование РК", Universal_declaration_kz в социальных сетях.