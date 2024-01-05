Фондовый рынок ожидает наплыв инвесторов в 2024 году

Активность инвесторов на казахстанском фондовом рынке увеличивается с каждым годом. Интерес игроков подогрели удачно проведенные IPO и SPO нацкомпаний в прошлом году. В 2024 году на биржах ожидают продолжение тренда и наплыв розничных инвесторов, передает Zakon.kz.

Аналитики Казахстанской фондовой биржи (KASE) на запрос редакции о прогнозах на текущий год сообщили, что для фондовых рынков мира 2024 год прогнозируется благоприятным, в том числе и для Казахстана, в связи с тенденцией снижения инфляции, ростом ВВП и, следовательно, снижением процентных ставок.

"Данные благоприятные макроэкономические факторы окажут положительное влияние на рост акций представительского списка индекса KASE. Ожидается увеличение активности инвесторов, в том числе физических лиц, на рынке акций, в секторе KASE Global, рынке государственных ценных бумаг, корпоративных облигаций, а также ESG облигаций и облигаций микрофинансовых организаций. Все это определенно будет позитивным сигналом и для рынка эмитентов", – считают в KASE.

Соответственно, по мнению аналитиков Казахстанской фондовой биржи, будут новые финансовые инструменты и рост деловой активности.

"Если в части формирования предложения на рынке есть некоторые инструменты, чтобы мотивировать компании выходить на фондовый рынок и занимать деньги на более интересных для себя условиях, то в части формирования спроса еще стоит масса задач. К главной из них можно отнести формирование пула ликвидности, в первую очередь, для вторичного рынка. Биржа находится в постоянном поиске провайдеров ликвидности, в том числе зарубежных. Также планируется проводить дальнейшие работы по включению новых инструментов в сектор KASE Global, активизации торгов клиринговыми сертификатами участия, рынка деривативов, развитию рынка корпоративных облигаций, в том числе МСБ, ESG и микрофинансовых организаций", – сообщили в KASE.

Кроме того, по мнению экспертов, наличие новых финансовых инструментов – это необходимое, но недостаточное условие для формирования устойчивого спроса со стороны инвесторов. Поэтому ключевой будет деятельность KASE в части развития образовательных инициатив; запуска обновленной обучающей платформы, переосмысления и обновления конкурса "Биржевой симулятор" и обособление обучающих сервисов биржи под суббрендом KASE Academy, а также качественный рост содержания обучающих программ.

Инвесторы в ожидании отдельных сделок

В целом, в Казахстане рост активности инвесторов, в частности физических лиц, с каждым годом отмечается все больше и больше.

"Следует отметить, что на рост активности розничных инвесторов на фондовом рынке благоприятно повлияли проведенные IPO АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и SPO АО "KEGOC". Объем покупки ценных бумаг физическими лицами на фондовом рынке за 11 месяцев 2023 года вырос в 2,6 раза с 97,3 млрд тенге до 255,9 млрд тенге, при этом количество сделок, совершенных физическими лицами, увеличилось более чем в два раза и составило более 773 тыс. сделок", – отметили аналитики.

Среди розничных инвесторов наиболее популярным является рынок акций, где на него приходится 87,2%, или более 674 тыс. из всего количества сделок, совершенных физическими лицами на стороне покупки, 6,2% приходится на сектор KASE Global, на корпоративные облигации – 4,4%, на ценные бумаги инвестиционных фондов – 1,7%.

"Вместе с тем наблюдается рост активности со стороны юридических лиц и институциональных инвесторов. Если рассматривать активность инвесторов в разрезе крупных групп инвесторов и ориентироваться на цифры, то в целом прошедший год был неплох. При этом институциональные инвесторы – это стабильно растущая группа. В отношении розничных инвесторов можно однозначно отметить факт роста активности. Свидетельством этому является рост числа счетов розничных инвесторов, открытых в системе учета Центрального депозитария. Для сравнения: на 1 января 2023 года эта цифра составляла порядка 960 тыс. счетов, на 1 декабря 2023 года это уже 2,4 млн (включая омнибус-счета)", – пояснили эксперты.

Они также назвали основные факторы роста активности. В их числе – общая позитивная ситуация на рынках, наметившаяся тенденция к снижению базовой ставки, активизация эмитентов из сектора МСБ, что не остается незамеченным инвесторами, а также общий рост осведомленности розничных инвесторов о небанковских финансовых продуктах и сделках IPO/SPO состоявшихся или ожидаемых рынком в ближайшее время. К примеру, в 2023 году прошло SPO АО "KEGOC", что вызвало интерес розничных инвесторов к рынку акций.

"Полагаем, что 2024 год успешно продолжит начатую эстафету, так как у инвесторов уже сформированы определенные ожидания по отдельным потенциальным сделкам и уровню базовой ставки. Если эти надежды оправдаются, то, вероятно, в 2024 году мы сможем наблюдать продолжение роста активности инвесторов", – уточнили на бирже.

Какие бумаги показали рост и падение

По итогам 2023 года на KASE наибольшее увеличение в цене показали акции финтеха и урановой промышленности. Акции АО "Банк ЦентрКредит" выросли на 52,4%, АО "Казатомпром" – на 43,5%, АО "Kaspi.kz" – на 36,7%, АО "Народный Банк Казахстана" – на 28,5%.

Также выросли акции сырьевого сектора: бумаги АО "КазТрансОйл" увеличились на 15,5%, акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" прибавили в цене 22,1%.

При этом наименьший рост показали акции телекоммуникационного сектора – АО "Кселл" – на 13,1%, АО "Казахтелеком" – на 16,7%.

"Данный рост в стоимости акций был обусловлен финансовыми результатами эмитентов, для акций сырьевого и энергетического секторов – ростом цен на сырье", – уточнили эксперты KASE.

Кроме того, в секторе KASE Global наилучшую динамику показали акции NVIDIA – выросли со 143 до 500 долларов США, акции компании META – со 120 до 350 долларов США, а AMD – c 64 до 140 долларов США.

Наилучшую динамику среди ETF сектора KASE Global продемонстрировали следующие бумаги: The Global X Uranium ETF, который вырос вслед за акциями глобальных урановых компаний на 45% в течение года. VanEck Gold Miners ETF увеличился на 9%, повторяя тренд акций золотодобывающих компаний, входящих в ETF. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF подрос на 5% на фоне роста доходности на долговых рынках США и базового актива Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index.

При этом падение некоторых акций аналитики связывают с высокой инфляцией и процентными ставками центральных банков мира.

Наихудший результат показали акции, которые были наиболее подвержены влиянию экономических циклов, таких как сектор здравоохранения, недвижимости, сектор товаров длительного пользования. Например, выросшие во время пандемии акции Pfizer и Moderna упали за 2023 год на 43,87% и 65,03%, соответственно, Newmont Corp – на 31,44%, Fortinet Inc – на 19,99%, Ford Motor Company – на 14,88%, American Airlines – на 14,62%.

В секторе локальных акций снижение продемонстрировали акции АО "KEGOC", которое произошло до проведения SPO. В рамках SPO цена размещения бумаг составила 1482 тенге за акцию. После проведения SPO акции KEGOC торгуются на уровне 1475-1500 тенге за акцию. С 10 ноября 2023 года цена на акции незначительно снизилась на 1,1% на фоне фиксации прибыли части инвесторов. Тем не менее акция имеет дивидендную доходность более 7%", – уточнили на бирже.

Что касается биржи AIX (МФЦА), здесь в 2023 году было осуществлено 63 листинга (56 долговых ценных бумаг и 7 долевых). На сегодня в официальный листинг AIX входят 153 финансовых инструмента и 100 эмитентов.

"Объем торгов акциями в прошлом году также показал лучший результат по годам, составив $128 млн, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2022 годом. При этом существенно увеличилась доля торгов Polymetal, которая составила 30,8% от всех торгов акциями в 2023 году. Самой торгуемой акцией в 2023 году был КМГ (31,2%), на третьем месте акции и глобальные депозитарные расписки Казатомпрома (18,2%)", – сказал финансовый директор биржи AIX Жарас Мусабеков.

При этом доля нерезидентов в торгах акциями в 2023 году составила 28%, достигнув пика в ноябре 2023 г. (61%), добавил он.

Мусабеков также напомнил, что в августе прошлого года Polymetal успешно завершил редомициляцию с о. Джерси в МФЦА.

"В связи с этим инвесторы Polymetal, а также кастодианы, где хранятся ценные бумаги, открыли счета в AIX CSD через Ситибанк Казахстан, который является членом AIX CSD. Глобальные кастодианы установили связь с AIX CSD через Citi (материнская компания Ситибанк Казахстан), открыв субсчета в AIX CSD через Ситибанк Казахстан, на которые переводились акции инвесторов из Euroclear. Таким образом, в AIX CSD открыли субсчета крупнейшие глобальные кастодианы, такие как J.P. Morgan, Bank of New York, BNP Paribas, Northern Trust, Citibank и др. Это открывает большие возможности для казахстанского фондового рынка, так как дает доступ к крупнейшим международным инвесторам, которые хранят свои средства в глобальных кастодианах", – подчеркнул Жарас Мусабеков.

В 2023 году доля торгов Polymetal в общей доле торгов акциями на AIX до редомициляции составляла 14%, после уже 49%, увеличившись в количественном выражении в три раза, отметил Мусабеков.

Куда лучше вкладывать

Между тем председатель правления Банка развития Казахстана Марат Елибаев дал некоторые рекомендации для розничных инвесторов о том, куда лучше вкладывать деньги в 2024 году.

"Я рекомендую казахстанцам вкладываться в облигации. Плюсы облигаций, во-первых, это стабильная доходность, которая заранее оговаривается. Во-вторых, доходность может быть как в долларах, так и в тенге. Здесь можно получать доходность в разной валюте. В-третьих, зависит от эмитента, но сам инструмент считается низкорискованным по сравнению с другими", – сказал Марат Елибаев.

Говоря о доходах по облигациям и акциям, он отметил, что доходность по облигациям, если сравнивать с акциями, вполне может быть и выше.





"Это происходит от случая к случаю. Акции обычно бывают более волатильны, в зависимости от ситуации на рынке они могут упасть и подняться, в этом плане облигации имеют стабильную доходность", – пояснил Елибаев.

Эксперт также рекомендовал казахстанцам больше вкладывать в "зеленые" облигации, так как за ними, как правило, стоят проекты по возобновляемой энергии. Глава БРК уточнил, что это проекты, которые имеют положительную составляющую для экономики страны и в целом несут благо для мировой экологии.