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Доллар стал еще дешевле на торгах 5 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,43 тенге, снизившись еще на 2,24 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,19 тенге (-0,62).

Нацбанк установил курс евро в 500,15 тенге, рубля – 5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,5-457,5 тенге, евро – по 495,5-499 тенге, российские рубли – по 4,87-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до 77,91 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,6% и составили 72,62 доллара за баррель.

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