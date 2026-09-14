Проверка мобильных переводов: на страхи казахстанцев ответили налоговики

Мобильные переводы между физическими лицами для личных целей являются законными и налогом не облагаются. Об этом казахстанцам напомнили 14 сентября 2026 года в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве указали, что контроль направлен не на обычные бытовые операции, а на выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности, когда оплата за товары и услуги систематически принимается на личные счета.

В ДГД также ответили на распространенные вопросы казахстанцев о мобильных переводах.

Облагаются ли налогом сами мобильные переводы?

Нет. Объектом налогообложения является доход физического лица, а не способ его получения. Если перевод носит личный характер – помощь родственникам, подарок на день рождения или свадьбу, возврат долга, сбор на школьные нужды, компенсация совместных расходов – такие поступления доходом не признаются и налогом не облагаются.

В каких случаях банки передают сведения в органы государственных доходов?

Банки представляют сведения только при одновременном выполнении всех условий: на банковский счет физического лица, не предназначенный для предпринимательской деятельности, в каждом из трех последовательных календарных месяцев поступают деньги от 100 и более разных лиц; а итоговая сумма таких поступлений за этот период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы. В 2026 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.

Если хотя бы одно условие не соблюдено – например, в одном из трех месяцев отправителей меньше 100 либо общая сумма не превысила установленный порог – сведения в налоговые органы не передаются.

Проверяют ли переводы от родственников и друзей?

Нет. Переводы между членами семьи, близкими родственниками, друзьями и коллегами, а также подарки и помощь личного характера не входят в перечень доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно. Регулярность таких переводов сама по себе основанием для контроля не является.

Что делать, если пришло уведомление?

Передача банком сведений не означает автоматического начисления налога или штрафа. Орган государственных доходов проводит камеральный контроль и направляет уведомление. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы представить пояснения о характере поступлений, либо, если доходы связаны с предпринимательской деятельностью, устранить нарушение: отразить доходы, уплатить налог и социальные платежи либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Когда переводы могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности?

Если поступления носят систематический характер и являются оплатой за товары, работы или услуги. В этом случае рекомендуется принимать платежи на счета, предназначенные для предпринимательской деятельности, и применять предусмотренные законом способы фиксации расчетов.

"Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации влечет административную ответственность. При этом цель контроля – не наказать гражданина за бытовые переводы, а обеспечить равные условия для тех, кто ведет бизнес открыто", – указали в ДГД.

Нужно ли декларировать все поступления на карту?

Нет. Декларированию подлежат доходы, которые по Налоговому кодексу относятся к доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно. Личные переводы, подарки и помощь родственников к таким доходам не относятся.

Казахстанцев призвали не путать личные переводы с предпринимательским доходом и своевременно оформлять деятельность, если она носит коммерческий характер.

4 сентября 2026 года стало известно, что налоговики стали направлять уведомления некоторым предпринимателям. Причина в том, что по результатам камерального контроля выявили расхождения по полноте отражения доходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в общеустановленном порядке налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, за 2025 год.