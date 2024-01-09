Время трансформации: что изменится на страховом рынке Казахстане в 2024 году

В новом году страховой сектор страны ждет несколько важных нововведений, к которым страховщики готовились ни один год. Что изменится на страховом рынке Казахстане в 2024 году, в материале Zakon.kz

С начала 2024 года вступили в силу несколько законодательных изменений, которые существенно повлияют на страховой рынок, а основным трендом рынка станет развитие цифровых продуктов.

Самые ожидаемые новшества 2024 года

Так, с 1 января действует Европротокол или упрощенное урегулирование страховых случаев по обязательному автострахованию.

"Европротокол дает возможность оформить ДТП без участия дорожной полиции и аварийного комиссара. Оформление дорожного происшествия будет производиться его участниками онлайн. Для удобства Фонд гарантирования страховых выплат разработал специальное мобильное приложение. Оно позволит подать онлайн заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео", – рассказал председатель правления АО "СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов

Выплаты, по информации страховщика, будут поступать на банковский счет пострадавшего. При этом, для упрощенного оформления страхового случая предусмотрены некоторые требования: сумма ущерба не должна превышать 100 МРП, в ДТП нет пострадавших, участников – двое и нет разногласий кто из них виновник, а кто пострадавший, пояснил Даурен Иманжанов.

Другое нововведение – оформление полисов ОГПО новым, гибким тарифам. Это означат, что к уже существующим коэффициентам, таким как водительский стаж, коэффициент безаварийности, бонус–малус, страховщики будут применять еще один – так называемый поправочный коэффициент.

"От региона к региону он отличается и зависит от того, какая там ситуация с аварийностью на дорогах. Чем она выше, тем поправочный коэффициент больше. Но ситуация на дорогах может меняться, поэтому этот коэффициент государство будет пересматривать раз в год. Уже можно сказать, что обязательная автостраховка станет дешевле, к примеру, в Алматы, Атырауской, Северо–Казахстанской, Восточно–Казахстанской областях, подорожают полисы ОГПО ВТС в шести регионах, среди них Астана, Алматинская и Туркестанская области". Даурен Иманжанов

Еще одно изменение – досудебное урегулирование спора у страхового омбудсмена, если между страховой компанией и клиентом возникнут разногласия. Ожидается, что это поможет разгрузить суды и обеспечит защиту прав потребителей.

"В 2024 году акцент в развитии страховой отрасли будет сделан, в основном, на дальнейшую цифровизацию: иншуртех (онлайн–сервисы и маркетплейсы для расширения продаж), регтех (анализ данных для разработки гибких тарифов) и суптех (совершенствование регулирования со стороны АРРФР), что в совокупности с повышением значимости страхования для населения после пандемии COVID–19, землетрясений и прочего будет способствовать активному развитию страхового сектора в ближайшей перспективе". Даурен Иманжанов

Небывалый масштаб изменений

Заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев подчеркнул, что изменения на рынке страхования, связанные с обязательным автострахованием, это самые масштабные нововведения с 2003 года, когда был принят закон об обязательном автостраховании.

К примеру, региональные поправочные коэффициенты, которые влияют на стоимость автостраховки в каждом регионе не менялись с момента установления в 2008 году. Европротокол, о котором упоминалось выше, по мнению страховщика, также станет весьма удобной функцией для автолюбителей.

"Большинство ДТП попадают под критерии Европротокола. Также на рынке обязательного автострахования упраздняется деятельность страховых агентов, таким образом автолюбители теперь должны самостоятельно оформлять страховой полис онлайн или непосредственно в офисе компании". Нуржан Джантуреев

Во благо медицины

Однако изменения произойдут не только вышеупомянутых областях. В СК Amanat добавили, что Казахстан в 2024 году также планируется запуск вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

"Этот важный шаг направлен на обеспечение дополнительной защиты для всех медицинских работников, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Эта инициатива, ориентированная на повышение качества медицинских услуг, обеспечение безопасности пациентов и создание более благоприятного окружения для медицинских специалистов". Пресс–служба СК Amanat

По данным компании запущенная система вмененного страхования охватит все регионы и города Республики Казахстан, устанавливая новые стандарты в области медицинской безопасности. В СК Amanat полагают, что эта мера в том числе будет способствовать развитию качественной и ответственной медицинской практики в стране.

Ранее, представители страховых компаний также рассказывали, что происходило на рынке в 2023 году.