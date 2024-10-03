Какие новые виды страхования появились в Казахстане и что изменилось на рынке в последние годы

Насколько выросли показатели страхового рынка, и какие страховые продукты были внедрены на казахстанском рынке в последние годы, в материале Zakon.kz.

Активы страхового рынка за последние четыре года выросли более чем в 2 раза, и на сегодняшний день составляют 2,8 трлн тенге, об этом заместитель председателя АРРФР Мария Хаджиева рассказала в рамках Страхового форума в Алматы.

По ее словам страховые премии и количество договоров страхования также поступательно растет. Так, объем страховых премий достиг 966,4 млрд тенге, а количество договоров страхования увеличилось до 14,8 млн договоров, из которых 88,7% заключено с физическими лицами.

"Рост договоров наблюдается в основном по страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни. Положительная обусловлена также реализацией государственных программ по льготному автокредитованию и ипотечному кредитованию, способствует развитию и цифровизации отрасли". Мария Хаджиева

Кроме этого, в последние годы также была существенно расширена линейка страховых продуктов. В частности в отрасли страхования жизни были внедрены новые социально-ориентированные продукты. В том числе накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы, совместный и отложенный пенсионный аннуитеты.

Мария Хаджиева поделилась, что в рамках ГОНС к 1 сентября населением заключено 2445 договоров страхования на сумму 733,3 млн тенге. В целом количество договоров пенсионного аннуитета составляет более 87 млн на общую сумму 537,6 млрд тенге.

Кроме этого, с 2024 года были введены специальные социальные выплаты для работников, занятых во вредных условиях труда, а также реабилитационные и превентивные выплаты.

По сути страховые организации выполняют роль социального института, подчеркнула она.

Спикер напомнила, что в прошлом году совместно с Министерством здравоохранения РК было также внедрено вмененное медицинское страхование трудовых мигрантов. Это позволяет мигрантам и членам их семей получать медицинские услуги в период пребывания в Казахстане. Сегодня в Мажилисе также рассматривается проект Закона по внедрению вмененного страхования владельцев объектов массового скопления людей от пожаров.

"С 24 октября вступают в силу законодательные поправки по внедрению вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Этот шаг направлен на защиту прав не только пациентов, так и медиков. Он позволяет компенсировать ущерб, возникающий в результате профессиональной деятельности медицинских работников" Мария Хаджиева

Она подчеркнула, что в целом основные достижения страхового сектора связаны с цифровизацией отрасли. На сегодняшний день услуги по обязательным видам страхования переведены в электронный формат. Помимо этого с января текущего года также внедрено онлайн–урегулирование страховых случаев по обязательному страхованию, что также дополнительно упрощает процесс получения страховых услуг для граждан.

Ранее, Zakon.kz также сообщал, какой еще вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане.