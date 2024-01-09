Доллар немного подешевел на торгах 9 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,19 тенге (-0,21), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,23 тенге (-0,11).

Нацбанк установил курс евро в 495,93 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,7-455,9 тенге, евро – по 496-499 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,75%, до 76,69 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,66%, до 71,24 доллара за баррель.