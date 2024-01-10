Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 10 января 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,19 тенге, евро – 495,97 тенге, рубля – 5,02 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,96 тенге, продажи – 5,11 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,5 тенге тенге, продажи – 456,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,11 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Читайте также Какие активы хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах, рассказали в Минфине Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами Доллар немного подешевел на торгах 9 января

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