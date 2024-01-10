Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,19 тенге, евро – 495,97 тенге, рубля – 5,02 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,96 тенге, продажи – 5,11 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,5 тенге тенге, продажи – 456,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,11 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.