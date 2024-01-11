У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка появятся новые функции

Подготовлен указ президента РК, который предусматривает расширение функций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Так, в положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка вносятся новые функции:

утверждение типового договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;



определение порядка расчета страховой премии по договору предпенсионного аннуитетного страхования;



установление требований к договору предпенсионного аннуитетного страхования и допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам предпенсионного аннуитетного страхования;



определение порядка осуществления, приостановления, возобновления и прекращения страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования.

Как ожидается, вносимые поправки позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач АРРФР и эффективное выполнение возложенных функций.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 января.