У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка появятся новые функции
Фото: Zakon.kz
Подготовлен указ президента РК, который предусматривает расширение функций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.
Так, в положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка вносятся новые функции:
- утверждение типового договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- определение порядка расчета страховой премии по договору предпенсионного аннуитетного страхования;
- установление требований к договору предпенсионного аннуитетного страхования и допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам предпенсионного аннуитетного страхования;
- определение порядка осуществления, приостановления, возобновления и прекращения страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования.
Как ожидается, вносимые поправки позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач АРРФР и эффективное выполнение возложенных функций.
Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 января.
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