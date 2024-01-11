Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка появятся новые функции

У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка появятся новые функции Фото: Zakon.kz
Подготовлен указ президента РК, который предусматривает расширение функций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Так, в положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка вносятся новые функции:

  • утверждение типового договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
  • определение порядка расчета страховой премии по договору предпенсионного аннуитетного страхования;
  • установление требований к договору предпенсионного аннуитетного страхования и допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам предпенсионного аннуитетного страхования;
  • определение порядка осуществления, приостановления, возобновления и прекращения страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования. 

Как ожидается, вносимые поправки позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач АРРФР и эффективное выполнение возложенных функций.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 января.

Читайте также

торги на бирже
Курс доллара немного снизился на торгах 11 января
арест, нефтяная компания, мнение
Отразится ли арест экс-руководителя китайской CNPC на работе казахстанской компании
деньги, кредиты, долги
Начинаем год правильно, или Как избавиться от кредитной кабалы
Лариса Черненко
АРРФР Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: