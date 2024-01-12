Продажа банков, создание фондов и цифровые сельхозкредиты – прогноз по финрынку на 2024 год

Среди главных ожидаемых событий 2024 года в финансовой сфере – продажа нескольких банков, создание фондов и цифровые сельхозкредиты. Об этих и других важных темах Zakon.kz.рассказали казахстанские эксперты.

По словам финансового аналитика Расула Рысмамбетова, есть два сценария развития экономики Казахстана, которые ожидаются в 2024 году.

"Самый просто из них, базовый – ничего особенного не произойдет, все будет, как в 2023 году. Бизнес по-прежнему будет нуждаться в кредитовании, правительство будет вяло вести переговоры, попытается как-то уговорить банки финансировать бизнес. Это все выльется в то, что вот эти 1,5 трлн тенге, которые изъяли из ЕНПФ в госхолдинг "Байтерек", пойдут на субсидирование процентной ставки по корпоративным кредитам", – считает Расул Рысмамбетов.

Кроме того, по его мнению, на фоне снижения ставки ФРС США можно ожидать некоторое укрепление тенге к доллару в течение года, но сможет ли из этого что-то извлечь казахстанская экономика – уже другой вопрос. Самое главное – стране нужен очень сбалансированный бюджет.

Банковская сфера: продажа пары крупных банков

При этом, как считает финаналитик, Банк развития Казахстана займет деньги, чтобы продолжить вкладываться в диверсификацию экономики.

"Я думаю, создадут как минимум еще один фонд поддержки. Активно будет работать Фонд развития промышленности. Наверное, он будет заниматься не только лизингом, но и попробует что-то кредитовать. В банковской сфере, я думаю, из крупных событий это будет все-таки продажа пары крупных банков. АО "Bereke Bank" наконец продадут катарцам. Иначе его нет смысла держать на балансе государства, нам еще один госбанк не нужен, у нас есть БРК и "Отбасы банк". Может быть, если найдутся специалисты, будет развиваться синдицированное кредитование, когда 2-3 банка финансируют один проект". Расул Рысмамбетов

Продолжится и работа на рынке проблемных активов. В этой связи, как считает эксперт, АРРФР пойдет на ужесточение.

"Я полагаю, это может быть сокращение сроков пребывания проблемных активов в компаниях по управлению стрессовыми активами (КУСА). То есть нынешние 5 лет сократят до 3 лет, а может, к концу года начнут сокращать до 2 лет. Нам это нужно для формирования рынка проблемных кредитов". Расул Рысмамбетов

Он также ожидает, что холдинг "Байтерек" выполнит все-таки поручение президента и полностью оцифруется.

"Именно сельхозкредиты будут цифровыми. То есть их, может быть, легче будет получить, но это неточно, посмотрим", – отметил финансист.

По цифровому тенге он считает, что пилотный проект продолжится, но страна пока еще не готова к тому, чтобы повсеместно его вводить. Произойдут, по его мнению, и изменения в части кредитования.

"Нацбанк показал, что готов быстро поднимать ставки и опускать. Однако я думаю, что банки часть кредитов, может быть, попробуют привязать непосредственно к базовой ставке. То есть, допустим, будут кредитные договора с физлицами, юрлицами, где будут указываться фиксированная ставка плюс базовая. Такое может быть". Расул Рысмамбетов

Эксперт признает, что это достаточно рискованно, но в то же время это справедливый подход для таких продуктов, как ипотека.

"Банки будут искать возможность продолжить кредитование физлиц через потребительские кредиты, кредитование МСБ, но не без поддержки Фонда "Даму", – предположил Рысмамбетов.

Недвижимость: рост цен на недвижимость в регионах

В сфере недвижимости, ожидает эксперт, повышение цен на стройматериалы, в том числе из-за Нацпроекта "Комфортная школа".

"На рынок вывалится сразу 2,6 трлн тенге, часть из которых уже на рынке. Поэтому цемент и простые базовые вещи могут подорожать, не говоря уже об отдельных материалах, по которым у нас идет 100% импорт по большинству позиций", – предполагает Рысмамбетов.

Кроме того, по его мнению, если строители не смогут пролоббировать какие-то госденьги для дальнейшей застройки Алматы и Астаны, то они уйдут в регионы. Следовательно, там можно ожидать некоторое повышение цен.

Есть стимулы для роста ВВП

Экономический обозреватель Юрий Масанов касательно роста экономики в 2024 году отметил, что можно уверенно ожидать позитивного тренда.

"С одной стороны, предпосылок для резкого изменения ситуации на мировых сырьевых рынках, а также в экономиках ключевых торговых партнеров Казахстана пока не наблюдается. С другой стороны, в стране объявлены амбициозные планы по привлечению инвестиций, внедряются льготные условия для инвесторов, создающих проекты в обрабатывающей промышленности. Также есть потенциал для расширения кредитования бизнеса и физических лиц в связи с постепенным снижением базовой ставки Национальным банком. Все это в совокупности создаст стимулы для роста ВВП", – считает Юрий Масанов.

Благодаря этому можно ожидать, что ВВП в 2024 году вполне может составить порядка 5%, прогнозирует эксперт. И это, отмечает он, намного выше среднего показателя по миру: МВФ, например, прогнозирует рост мировой экономики на уровне менее 3%.

Устойчивый рост экономики может сохраниться и в дальнейшем, если правительство продолжит реформы, которые инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, считает аналитик. Это включает в себя, в том числе, ослабление олигополий и дальнейшую приватизацию государственных активов.

Инфляция снизится до 7-8%

Что касается инфляции, то она по итогам 2023 года уже заметно снизилась – с 21,3% в феврале до 9,8% по итогам декабря.

"Это стало результатом комплекса мер, которые предприняли Национальный банк и правительство страны. Центробанк с помощью повышения базовой ставки делал кредитование дороже, сдерживая расходы и стимулируя накопление, а Кабмин работал над развитием внутреннего производства и ликвидацией излишних агентов в цепочках поставок. Благодаря этому мы получили снижение инфляции в два раза и вполне можем увидеть в январе 2024 года уже не двузначное, а однозначное ее значение", – считает Юрий Масанов.

В течение 2024 года, если не произойдет новых внешних шоков, инфляция продолжит снижение, предполагает эксперт.

"К концу 2024-го можно ожидать ее в районе 7-8%. Это можно считать продолжением тренда, который сформировался благодаря действиям монетарных властей. Нацбанк плавно снижает базовую ставку с оглядкой на возможные всплески инфляции, а исполнительная власть продолжает стимулировать развитие внутреннего производства по товарам, в первую очередь, продовольственным", – пояснил Юрий Масанов.

Бюджет: дефицит будет расти

По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, в 2024 году количество политических событий будет самым высоким в мире за последние годы.

"В том числе пройдут выборы президентов в США и России, что создаст определенную волатильность как на сырьевых, падение спроса, так и на финансовых рынках. Нефть, наш основной бюджетный ориентир, по среднесрочным прогнозам, будет торговаться при консервативном прогнозе 70-75 долларов за баррель, а при шок прогнозе (конфликт в Красном море) – до 110 долларов за баррель, консенсус прогноз – 75 долларов за баррель", – говорит Эльдар Шамсутдинов.

При такой прогнозной цене нефти дефицит казахстанского бюджета будет расти, подчеркнул эксперт.

"Несмотря на то, что следующий год ознаменуется снижением ставок мировых Центробанков, с высокой долей вероятности дефицит республиканского бюджета будет закрываться за счет финансового сектора и внебюджетных фондов", – сказал Эльдар Шамсутдинов.

При этом, по его мнению, правительство и Нацбанк будут продолжать работать над снижением инфляции, прогнозный коридор инфляции на 2024 год – 7,5-9%. Курс нацвалюты, по прогнозу экономиста, будет относительно стабильный, серьезной волатильности не прогнозируется.