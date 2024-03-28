Доллар стал еще дешевле на торгах 28 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,15 тенге, снизившись еще на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 61,93 тенге (-0,09).

Нацбанк установил курс евро в 486,94 тенге, рубля – в 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,9 тенге, евро – по 484-488,5 тенге, российские рубли – по 4,73-4,85 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 28 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,41%, до 85,76 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,55%, до 81,80 доллара за баррель.