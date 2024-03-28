Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар стал еще дешевле на торгах 28 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:40 Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,15 тенге, снизившись еще на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 61,93 тенге (-0,09).

Нацбанк установил курс евро в 486,94 тенге, рубля – в 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,9 тенге, евро – по 484-488,5 тенге, российские рубли – по 4,73-4,85 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 28 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,41%, до 85,76 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,55%, до 81,80 доллара за баррель.

Читайте также

бизнес, кредиты, мнения
Польза или вред: нужны ли казахстанскому бизнесу льготные кредиты
Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане
Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане
какую налоговую отчетность необходимо представить до 1 апреля
Какую налоговую отчетность нужно представить до 1 апреля
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: