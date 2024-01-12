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Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 451,33 тенге, снизившись на 1,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 495,16 тенге (-1,39)

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,11 тенге (+0,01)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,99 тенге (-0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-453,5 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 5,03-5,17 тенге.

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