Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 января
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,96 тенге, снизившись на 1,76 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 489,78 тенге (-1,99).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,07 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,36 тенге (-0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-452,3 тенге, евро – по 490,5-494 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.
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