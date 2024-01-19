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Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 января

торги на бирже Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,96 тенге, снизившись на 1,76 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 489,78 тенге (-1,99).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,07 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,36 тенге (-0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-452,3 тенге, евро – по 490,5-494 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

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