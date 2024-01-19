Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 января

Фото: pexels

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,96 тенге, снизившись на 1,76 тенге, передает Zakon.kz.

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