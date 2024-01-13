За минувшую торговую неделю индикатор в моменте практически приближался к отметке 4 300 пунктов, а локомотивом роста стали акции национальной атомной компании. Триггером роста котировок акций Казатомпрома стали растущие цены на уран, сообщает Zakon.kz.

Индекс пошел в заметный рост с конца декабря. Однако стоит отметить, что в течение минувшей торговой недели он сбавил скорость набора высоты. В понедельник 8 января рост составил +0,11%, во вторник замедлился до +0,06%. Наибольший рост индекс KASE показал в среду 10 января, набрав за сессию +0,43%. Здесь необходимо подчеркнуть, что 6 из 9 акций, входящих в представительский список, завершили торги на положительной территории, причем бумаги Kcell и Казатомпром подорожали на +1,1%. Акции Банка ЦентрКредит набрали +0,5%. Бумаги еще 3 эмитентов выросли от +0,1% до +0,3%. В четверг 11 января и пятницу 12 января индекс KASE показывал рост +0,03%.

Локомотивом роста минувшей недели стал Казатомпром (+1,61%), который в самом начале этого года взял старт на новостях о завершении процесса сертификации производства тепловыделяющих сборок дизайна "AFA 3G типа A" на казахстанско–китайском совместном предприятии ТОО "Ульба–ТВС", которое изготавливает ядерное топливо для атомных электростанций КНР. Еще одним триггером роста котировок акций национальной атомной компании стали растущие цены на уран, достигшие в среду 94,65 доллара за ближайший фьючерс.

Днем ранее урановые ETF Global X Uranium и Sprott Uranium Miners подскочили на 4–4,7%. Стало известно, что США ищут альтернативные предложения по поставкам высокопробного низкообогащенного урана HALEU для модульных реакторов вместо России. В Минэнерго США заявили, что намерены потратить 500 млн долларов на программу, однако сумма может быть расширена. В завершении недели в пятницу 12 января акции KZAP отыграли все эти новости, набрав за торговую сессию +2,9%.

Банк ЦентрКредит потерял лидерство на рынке, набрав в четверг 11 января +0,5%, а в пятницу 12 января скромные +0,1%, потеряв за неделю –0,35%

Акции КазМунайГаза теряют в цене вторую неделю подряд. После бурного роста 4 января на прошлой неделе, бумаги Казахтелекома немного дешевеют в течение 5 из 6 последних, лишь отскочив на +0,2% в среду 10 января.

Бумаги КазТранОйла после скачка 29 декабря прошлого года плавно идут вниз, при этом в целом находясь в боковике с начала ноября прошлого года в ценовом диапазоне 855 – 865 тенге за бумагу.

В понедельник пошел вверх Kaspi.kz, набрав +0,9%. Во вторник и среду рост замедлился до +0,5% и +0,3% соответственно. В четверг и пятницу котировки теряли по –0,1%.

Акции Народного банка после роста с 27 декабря в четверг 11 января скорректировались на –0,4%, закончив минувшую неделю в целом на положительной территории: +0,29%.

Что произошло на KASE за неделю

4 из 9 акций эмитентов представительского списка завершили неделю в плюсе, еще 4 – в минусе. Бумаги KEGOK стабильно 7 недель подряд находятся в боковике на уровне 1 482,00 пункта, в целом не изменившись ни на йоту.

Индекс KASE за неделю набрал +0,97%, поднявшись с 4 246,76 до 4 288,01 пункта, что явилось историческим максимумом. Причем он обновлялся в течение 6 торговых сессий подряд.

Наибольшее значение индекса представительского списка зафиксировано в пятницу 12 января на отметке 4 295,21 пункта. Наименьшее значение индекс показал в среду 10 января на уровне 4 191,15 пункта.

Фото: KASE

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 8 по 12 января включительно составил 1 752,7 млн тенге или 3 866,9 против 2 169,8 млн тенге или 4 759,4 тыс. долларов неделей ранее.

Изменение котировок акций, входящих в представительский список

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). После очередной волны роста, начавшейся 28 декабря прошлого года, акции БЦК взяли паузу. Хотя в понедельник 8 января бумаги финтеха и выросли на +0,4%, за неделю они несколько потеряли в цене, снизившись на –3,78 пункта или на –0,35% с 1 075,00 до 1 071,22 пункта. Доля в индексе уменьшилась с 8,8% до 8,6%.

Народный банк (тикер – HSBK). Акции Народного банка после достижения полугодового локального максимума в среду 10 января скорректировались к концу минувшей недели. И все же в итоге за последние 5 торговых дней бумаги HSBK набрали скромные +0,48 пункта или +0,29%, подорожав с 165,99 до 166,47 пункта. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 14,8%.

Kcell (тикер – KCEL). Бумаги телеком–оператора третью неделю понемногу отрастают. Котировки за минувшую неделю увеличились на +21,00 пункта или на +1,07%. Акции подорожали с 1 959,00 до 1 980,00 пунктов. Доля в индексе выросла с 14,3% до 14,4%.

KEGOC (тикер – KEGC). Акции электропередающей компании завершили седьмую неделю в нуле на уровне 1 482,00 пункта. Доля в индексе снизилась с 6,6% до 6,5%.

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Акции национальной нефтегазовой компании снизились на -15,00 пункта, или на -0,13%. Бумаги подешевели с 11 490,00 до 11 475,00 тенге за бумагу и с 6 января ушли в боковик. Доля в индексе снизилась на -0,2% до 14,5%.

Kaspi.kz (тикер – KSPI). Котировки KSPI растут третью неделю подряд. За минувшую торговую неделю бумаги финтеха набрали +691,00 пункта, или +1,51%. Акции подорожали с 45 805,00 до 46 496,00 пункта. Доля в индексе увеличилась с 14,7% до 14,8%.

Казатомпром (тикер – KZAP). Акции национальной атомной компании, лидера роста индекса KASE, на минувшей неделе выросли сразу на +870,00 пунктов или на +4,64%. Они подорожали с 18 750,00 до 19 620,00 тенге за бумагу. Доля в индексе резко повысилась с 14,8% до 15,3%.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции АО "Казахтелеком" после достижения локального максимума 4 января (36 000,00 пунктов на high дня) начали движение вниз. За последние 5 торговых дней бумаги телеком–оператора потеряли -240,94 пункта, или -0,69%, с 35 150,00 до 34 909,06 пункта. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 7,6%.

КазТрансОйл (тикер – KZTO). Котировки акций национального оператора по магистральному нефтепроводу РК, после роста в конце прошлого года, вторую неделю подряд немного откатываются. В этот раз на -7,66 пункта, или на -0,87%, подешевев с 860,88 до 853,22 тенге за бумагу. Доля в индексе снизилась с 3,6% до 3,5%.