Глава "Казатомпрома" доложил Токаеву о поставках казахстанского урана за рубеж

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова и выслушал его отчет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства выслушал отчет о результатах работы "Казатомпрома" за 2023 год, а также о целях и планах компании.

Меиржан Юсупов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что по итогам 2023 года показатели по производству и продажам урановой продукции превысили 21 и 18 тыс. тонн, соответственно. Доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году заметно выросла. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны пришлись именно на этот транзитный коридор.

Глава "Казатомпрома" также рассказал президенту о том, какие инвестпроекты реализует группа компаний. Кроме того, он поделился сведениями о социально значимых проектах, которые "Казатомпром" развивает в регионах своего присутствия.

"Президенту также было доложено о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы "Казатомпрома", – говорится в сообщении пресс-службы.

Меиржан Юсупов занимает должность главы "Казатомпрома" с сентября 2023 года.