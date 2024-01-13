Цены на популярные криптовалюты на 13 января

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 42 781,4 $; изменения за 24 часа: -7,19%.

Ethereum (ETH): 2 533,97 $; изменения за 24 часа: +13,30%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

BNB (BNB): 298,90 $; изменения за 24 часа: -3,52%.

USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,080106 $; изменения за 24 часа: -5,42%.

Cardano (ADA): 0,5495 $; изменения за 24 часа: -4,95%.

По состоянию на 13 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.33 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.