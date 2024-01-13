Цены на популярные криптовалюты на 13 января
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 42 781,4 $; изменения за 24 часа: -7,19%.
Ethereum (ETH): 2 533,97 $; изменения за 24 часа: +13,30%.
Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,07%.
BNB (BNB): 298,90 $; изменения за 24 часа: -3,52%.
USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
Dogecoin (DOGE): 0,080106 $; изменения за 24 часа: -5,42%.
Cardano (ADA): 0,5495 $; изменения за 24 часа: -4,95%.
По состоянию на 13 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.33 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.