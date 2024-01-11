Цены на популярные криптовалюты на 11 января

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 46 509,0 $; изменения за 24 часа: +1,30%.

Ethereum (ETH): 2 567,60 $; изменения за 24 часа: +8,05%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 304,30 $; изменения за 24 часа: +0,63%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,084172 $; изменения за 24 часа: +5,88%.

Cardano (ADA): 0,5758 $; изменения за 24 часа: +11,51%.

По состоянию на 11 января 2024 года (08:10) доллар США в Национальном банке РК равен 453.34 тенге.

