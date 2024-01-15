В Казахстане установят новые критерии для торгов ценными бумагами на бирже

АРРФР подготовило проект постановления правительства "Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на бирже", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагаются следующие критерии осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, при соответствии которым дивиденды по данным ценным бумагам не подлежат налогообложению:

объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц; количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

Указывается, что критерии осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории республики, рассчитываются за 3 последовательных календарных месяца, предшествующих дате окончания периода, за который осуществляется выплата дивидендов по данным ценным бумагам.

Для целей данного пункта учитывается одновременное соблюдение критериев по исполненным сделкам с ценными бумагами.

Кроме того, определен следующий критерий осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, при соответствии которому вознаграждения по данным ценным бумагам не подлежат налогообложению:

количество размещенных ценных бумаг по итогам торгов данными ценными бумагами, проведенных методом открытых торгов, составляет не менее 10 000 000 штук.

В прежней редакции постановления такого критерия не было.

Критерии осуществления торгов распространяются в отношении всех ценных бумаг, обладающих в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемых и обращающихся на основании единых для данного выпуска ценных бумаг условий.

При этом АО "Казахстанская фондовая биржа" и "Биржа Международного финансового центра "Астана" предписывается ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах, соответствующих критериям, установленным выше.

Как поясняется, были внесены поправки в статьи 241, 645, 654 Налогового кодекса, направленные на исключение дивидендов из совокупного годового дохода полученных по ценным бумагам, выплачиваемые резидентам РК, а также на исключение положений, позволяющих полностью освободить от налогообложения вознаграждения по ценным бумагам, выплачиваемые нерезидентам РК.

Вместе с тем признается утратившим силу постановление правительства от 17 ноября 2022 года № 911 "Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на бирже".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 января.