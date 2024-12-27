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Право

Новые критерии торгов ценными бумагами на бирже установили в Казахстане

KASE, Казахстанская фондовая биржа, акции, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:21 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 21 декабря 2024 года внесло дополнения в критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, сообщает Zakon.kz.

При осуществлении торгов ценными бумагами одновременно соблюдаются следующие критерии:

  • объем исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих в РК, составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;
  • количество исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих в РК, составляет не менее 50 сделок в календарный месяц;
  • размещение ценных бумаг путем проведения IPO (Initial Public Offering) либо SPO (Secondary Public Offering) или количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг за вычетом выкупленных эмитентом. (новый пункт)

Критерии дополнены примечанием следующего содержания:

При расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении из общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

  • государства;
  • должностных лиц эмитента и их близких родственников;
  • юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;
  • юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;
  • дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;
  • лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента за вычетом выкупленных эмитентом.

Кроме того, теперь Казахстанская фондовая биржа и Биржа Международного финансового центра "Астана" обязаны ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах, соответствующих указанным выше критериям. Напомним, ранее они должны были публиковать информацию ежеквартально.

Также говорится, что информация по ценным бумагам IPO, SPO или находящимся в свободном обращении публикуется на основании данных, полученных от эмитента ценных бумаг.

Постановление вводится в действие с 5 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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