Новые критерии торгов ценными бумагами на бирже установили в Казахстане

Правительство постановлением от 21 декабря 2024 года внесло дополнения в критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, сообщает Zakon.kz.

При осуществлении торгов ценными бумагами одновременно соблюдаются следующие критерии:

объем исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих в РК, составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;

количество исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих в РК, составляет не менее 50 сделок в календарный месяц;

размещение ценных бумаг путем проведения IPO (Initial Public Offering) либо SPO (Secondary Public Offering) или количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг за вычетом выкупленных эмитентом. (новый пункт)

Критерии дополнены примечанием следующего содержания:

При расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении из общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

государства;

должностных лиц эмитента и их близких родственников;

юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;

юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;

дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;

лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента за вычетом выкупленных эмитентом.

Кроме того, теперь Казахстанская фондовая биржа и Биржа Международного финансового центра "Астана" обязаны ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах, соответствующих указанным выше критериям. Напомним, ранее они должны были публиковать информацию ежеквартально.

Также говорится, что информация по ценным бумагам IPO, SPO или находящимся в свободном обращении публикуется на основании данных, полученных от эмитента ценных бумаг.

Постановление вводится в действие с 5 января 2025 года.