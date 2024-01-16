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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 января

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 16 января 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,37 тенге, евро – 494,02 тенге, рубля – 5,15 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,5 тенге тенге, продажи – 453,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493,5 тенге, продажи – 497,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,19 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 453,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,15 тенге.

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