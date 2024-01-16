Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,37 тенге, евро – 494,02 тенге, рубля – 5,15 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,5 тенге тенге, продажи – 453,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493,5 тенге, продажи – 497,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,19 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 453,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,15 тенге.