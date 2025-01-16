#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.7
545.96
5.17
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 января

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 января 2025 года (на 11:03 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,7 тенге, евро – 545,96 тенге, рубля – 5,17 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 545 тенге, продажи – 548 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 529,1 тенге, продажи – 532,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 544 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,23 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 548 тенге.

Курс рубля в обменных пунктахью

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Количество молодых предпринимателей в Казахстане за год выросло только на 0,5%
Финансы
12:11, Сегодня
Количество молодых предпринимателей в Казахстане за год выросло только на 0,5%
Переход на международный стандарт платежей: Нацбанк сделал новое заявление
Финансы
10:02, Сегодня
Переход на международный стандарт платежей: Нацбанк сделал новое заявление
Статистика кредитования: кредиты бизнесу и населению превысили 40 трлн тенге
Финансы
17:16, 15 января 2025
Статистика кредитования: кредиты бизнесу и населению превысили 40 трлн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: