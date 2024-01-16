Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар остается стабильным второй день на торгах

торги на бирже Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,25 тенге (-0,08) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 62,61 тенге (-0,23).

Нацбанк установил курс евро в  494,02 тенге, рубля – 5,15 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,9 тенге, евро – по 493-496 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Между тем мировые цены изменились разнонаправленно на торгах 16 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,09%, до 78,22 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,27%, до 72,59 долларов за баррель.

Читайте также

декларирование, мнения, аналитика
Противоречия всеобщего декларирования: борьба с теневой экономикой или всеобъемлющий контроль
деньги, накопления, сбережения
Экономисты рассказали, где выгоднее хранить деньги казахстанцам
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: