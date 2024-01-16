Доллар остается стабильным второй день на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,25 тенге (-0,08) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 62,61 тенге (-0,23).

Нацбанк установил курс евро в 494,02 тенге, рубля – 5,15 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,9 тенге, евро – по 493-496 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Между тем мировые цены изменились разнонаправленно на торгах 16 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,09%, до 78,22 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,27%, до 72,59 долларов за баррель.