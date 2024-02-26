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Курс доллара незначительно снизился на торгах 26 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,96 тенге (- 0,09), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,50 тенге (+0,05).

Нацбанк установил курс евро в 486,64 тенге, рубля – 4,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,9-451,5 тенге, евро – по 487-490 тенге, российские рубли – по 4,77-4,85 тенге.

Между тем мировые цены продолжают снижаться на торгах 26 февраля.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,57%, до 80,34 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,60%, до 76,03 долларов за баррель.

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