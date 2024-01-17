Исследование авторынка: почему казахстанцы предпочитают марки японских, корейских и российских авто

По данным Бюро нацстатистики, на сентябрь 2023 года в РК зарегистрировано 5,09 млн автотранспортных средств. Исследования авторынка РК показали, что казахстанцы предпочитают покупать авто японских, корейских и российских марок, сообщает Zakon.kz.

Комплексные исследования автомобильного рынка Республики Казахстан, проведенные по инициативе компании Freedom Finance Global, показывают, что автомобили японского производства на сегодняшний день прочно удерживают пальму первенства. Здесь стоит отметить, что в процессе анализа авторынка было опрошено более 1020 казахстанцев старше 18 лет из всех регионов страны. Все эти люди имеют опыт управления автомобилем и принимали решение при его покупке. Аналитики Freedom Finance Global отмечают, что данная выборочная совокупность является репрезентативной и позволяет делать релевантные выводы об особенностях поведения обозначенной целевой аудитории. Ошибка выборки (доверительный интервал) в данном случае не превышает 3,07%.

Топ–5 популярных марок автомобилей

Как показали исследования, в топ–5 популярных марок автомобилей у казахстанцев входят Toyota (13,8%), ВАЗ ЛАДА (11,4%), Volkswagen (8,8%) и корейские автобренды KIA (7,8%) и Hyundai (7,1%).

30,1% опрошенных отдают предпочтение при планировании покупки нового авто маркам японских производителей. Toyota чаще всего предпочитают жители городов. На ее долю приходится практически каждый седьмой автомобиль в городской местности (15,1%). В Алматы этот показатель и вовсе равен 27% против 13,6% у астанчан и 6,3% – у жителей Шымкента. В селах же доля этого автобренда составляет лишь 2,9%.

Наиболее популярная марка авто среди жителей столицы – Hyundai. Маркой ВАЗ ЛАДА, наоборот, чаще всего владеют жители сельской местности (21% против 10,3% у горожан). Она также самая популярная у возрастной категории 55 лет и старше (18,1% против 11,4% в среднем у остальных). Среди мужчин данный автомобиль предпочитают 12,9% респондентов, среди женщин – 9,1%.

В число предпочтительных стран–производителей входят также Германия (17,2%), Корея (15,6%) и Китай (13,1%). Количество затруднившихся ответить (13,4%) напрямую указывает на то, что существует довольно большая доля потенциальных покупателей, выбор которых еще полностью не сформирован.

"Для казахстанского потребителя характерно иметь консервативные взгляды на авто, ценить практичность и утилитарность в некотором роде. Поэтому для тех, кто на текущий момент имеет автомобиль, важны такие параметры, как: долговечность двигателя, ходовой части и АКПП. Помимо этого, автомобиль часто использовался не только как средство передвижения, но и как объект инвестиций. Ранее мы уже наблюдали рост цен на авто после 2020 года, и здесь одним из лидеров была Toyota", – отметил Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global.

Что касается ВАЗ, то, по его словам, в данном случае отмечается общая доступность моделей и уже знакомые технологии, которые дают высокую ремонтопригодность авто. А вот автомобили Hyundai, как отмечает аналитик, в последние годы стал "народной" маркой из–за хорошего соотношения качества и цен, возможности покупки через льготное автокредитование ввиду местного производства и высокой ликвидности.

Фото: Freedom Finance Global

Социально–демографический портрет автовладельцев

Превалирующая часть опрошенных проживает в городской местности (89,7%), в сельской местности – 10,3%. Соотношение мужчин и женщин следующее: 60% мужчин, 40% женщин.

В зависимости от возраста респонденты распределились в следующих пропорциях: 35–50 лет – 63,6%, 24–34 года – 23%, старше 55 лет – 10,3%, и самая немногочисленная возрастная категория – молодежь от 18 до 24 лет – 3,1%.

При этом 76,7% опрошенных женаты или замужем и проживают в семьях, состоящих в среднем из четырех человек.

Уровень дохода респондентов следующий: 1,5% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на продукты; у 6,9% денег хватает только на продукты; у 31,3% денег хватает и на продукты, и на одежду. Наибольшее число респондентов (50,5%) отметили, что могут приобретать вещи длительного пользования. И лишь 6,7% из числа опрошенных могут себе позволить приобретать дорогие вещи.

Сколько автомобилей могут позволить себе казахстанцы?

Подавляющее большинство участников опроса имеют в собственности семьи один (82,9%) или два автомобиля (15,8%). Тремя и более легковыми машинами владеют лишь 1,4% опрошенных.

В разрезе по возрастам реже всего владеет только одним авто самая молодая возрастная группа: 18 лет – 24 года (65,6%). При этом именно она в сравнении с представителями других возрастных групп имеет самый высокий процент владения тремя и более автомобилями (9,4%).

Владельцами одного автомобиля преимущественно являются жители Алматы (86,5% против 75% в Шымкенте и 72,8% – в Астане).

В разрезе по половой принадлежности одним авто владеют 85,3% опрошенных мужчин и 79,2% женщин. Два автомобиля чаще всего встречаются в собственности у жителей столицы и Шымкента (24,7% и 25%, соответственно).

Самая высокодоходная категория автовладельцев (те, кто может позволить себе без труда купить достаточно дорогостоящие вещи, такие как автомобиль, квартиру, дачу и многое другое) в 27,9% владеет двумя машинами.

Возрастная структура парка легковых автомобилей в Казахстане свидетельствует о превалировании устаревшего транспорта. Так, доля автомобилей старше 20 лет составила 35,6%, от 10 до 20 лет – 26,4%, от 7 до 10 лет – 16,8%. Почти половина "легковушек" в возрасте более 20 лет приходится на сельскую местность (49,5% против 34% – в городах), а также на респондентов с низким (44,3%) и средним (44,4%) доходом.

Как казахстанцы приобретают автомобили

Респонденты (58,9%) сообщили, что приобрели автомобили в период с 2016 по 2022 год, при этом чаще всего они брали подержанные авто – 73,6% против 26,4% новых авто.

Каждый четвертый участник опроса купил автомобиль в специализированных официальных дилерских центрах (24,8%) или на рынке вторичных автомобилей по месту жительства (23%). Реже всего казахстанцы приобретают машины в частных шоурумах автомобилей с пробегом (1,4%), отделах Trade–in официальных дилеров (2,1%) и у частных компаний, которые доставляют автомобили из другой страны (3,7%).

Автокредитование

Большинство автовладельцев (67,8%) приобрели машину, оплатив сразу всю стоимость покупки. Услугами кредитования воспользовались лишь 29,7% опрошенных.

По словам аналитиков, основными факторами, влияющими на способ покупки авто, являются возраст и доход опрошенных. Так, чем старше респондент или чем выше у него доход, тем чаще он покупает автомобиль за полную стоимость. При этом чем моложе опрошенный или чем ниже у него доход, тем чаще пользуется кредитом.

Среди тех, кто приобретал автомобиль в кредит, большинство (26,7%) предпочли воспользоваться услугой – без первоначального взноса. У трети опрошенных взнос составлял до 20% от стоимости автомобиля. Каждый десятый покупатель авто в кредит внес больше половины суммы в качестве первоначального взноса. Причем мужчин среди них было значительно больше, чем женщин (14,6% против 6,1%).

Две трети опрошенных оформляли кредит на покупку авто по процентной ставке от 11 до 20% (39,7%) и от 21 до 30% (26,7%). При этом большая часть респондентов оформляла кредит для покупки автомобиля сроком от трех до пяти лет (37%). Интересно, что чаще всего такой срок кредитования встречается среди русскоязычных респондентов (38,8% против 20% у казахоязычных), а также тех, кто имеет детей (41,5% против 28,2% у бездетных).

Чуть менее трети опрошенных брали кредит на срок от одного года до трех лет (31,4%), а почти каждый четвертый – от пяти до семи лет (23,8%). Меньше всего респонденты оформляли заем на минимальный срок до одного года (5,6%).

Более половины заемщиков погасили автокредиты досрочно или в срок (54,2%). Выполнили свои обязательства, но с просрочкой, 2,6% респондентов. Чуть более трети заемщиков, которые все еще платят за кредит, планируют закрыть его в срок (34,6%). 16,2% автовладельцев настроены оптимистично и надеются погасить его досрочно.

47,7% респондентов, имеющих автокредит, испытывают трудности с его погашением. Среди них 24,6% опрошенных приходится экономить, а 15,4% – больше работать и подрабатывать. Не могут выплачивать вовремя 5,4% автовладельцев.

Trade–in не популярен

Подавляющее большинство участников опроса не пользовались услугой Trade–in при покупке автомобиля (79,8%). Каждому десятому опрошенному данная услуга не требовалась, поскольку это был первый автомобиль респондента (10,8%).

Воспользовались Trade–in всего 7,6% автовладельцев.

Среди тех, кто воспользовался старым автомобилем при приобретении нового в сравнении со средним по массиву данных, было значимо больше респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (59,4% против 79,8%), от 25 до 34 лет (72,8% против 79,8%) и жителей города Алматы (71,6% против 81,5%).

24,3% опрошенных не выбрали Trade–in, поскольку самостоятельно смогли продать свой автомобиль дороже, причем такие значимо чаще встречались среди городского населения (25,4% против 14,9% у сельчан).

Ничего не знали о такой услуге или владели недостаточной информацией 17,7% опрошенных. Не получили услугу от дилеров, у которых планировали приобрести автомобиль, еще 4,3% опрошенных.

Динамика продаж

Продажи новых легковых автомобилей в Казахстане в январе–августе 2023 года составили 120,3 тыс. единиц. Это больше на 60,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, за первые восемь месяцев 2023 года продажи новых машин в стране практически достигли показателя за весь 2022 год и превысили продажи в 2021 и 2020 годах.

Продажи 2022 года оказались на 5% выше, чем в 2021 году, и на 48% выше "пандемийного" 2020 года – тогда число проданных автомобилей составило около 84 тыс.

В 2023 году при сохранении темпов роста периода января–августа прогнозируемый показатель составил почти 200 тыс. единиц.

В разбивке автопроизводителей два безоговорочных лидера – это Hyundai и Chevrolet, на долю которых приходится 26% и 24% всех продаж автомобилей, соответственно. В пятерку также входят Kia с 14%, Chery с 6% и Toyota с 5%. Остальные бренды занимают не более трех процентов рынка.

Фото: Freedom Finance Global

Показатель японской Toyota снижается. Как предполагают аналитики, это можно связать с уменьшением модельного ряда в связи с прекращением производства автомобилей этого бренда в России и усложнением логистики.

Старых авто больше

Согласно исследованиям, наиболее значительная возрастная категория – это автомобили старше 20 лет. Таких машин в стране 2,08 млн, или 47%. Вторая по величине категория – это авто в возрасте от 10 до 20 лет – их еще 1,04 млн, или 23%. Автомобилей в возрасте от 7 до 10 лет в Казахстане около 611 тыс., или 14%. Машин в возрасте от 3 до 7 лет – 460 тыс., или 10%. Новых автомобилей, не старше трех лет, – всего 272 тыс., или 6%.

Больше всего доля новых машин (возрастом до трех лет) в Атырауской области (12,3%) и Астане (10,8%). Меньше всего таких автомобилей в Жамбылской (2,6%) и Жетысуской (2,9%) областях.

Согласно данным Бюро нацстатистики РК, за первые 9 месяцев 2023 года в Казахстане был зарегистрирован 1 386 321 легковой автомобиль. В лидерах по количеству регистраций Алматинский регион. В Алматы их число составило 157 520 авто, а в Алматинской области – 122 946. При этом автомобили старше 20 лет в 2023 году регистрировали в 33,8% случаев, что ниже, чем общий показатель таких машин по стране (47%).

Фото: Freedom Finance Global

По мнению аналитиков, это может говорить о том, что в 2023 году имеется тенденция ухода от самых старых машин (старше 20 лет) к чуть более молодому уровню (10–20 лет). Впрочем, доля новых авто хоть и подросла, но незначительно.

Что показывает статистика

По данным Бюро национальной статистики, из 5,09 млн автотранспортных средств, зарегистрированных в Казахстане, 88%, или 4,47 млн, приходится на легковые автомобили, 10% – на грузовые автомобили (507,5 тыс.), 2% – на автобусы (105,5 тыс.). По сравнению c аналогичным периодом 2022 года число легковых автомобилей в Казахстане выросло на 16,5%. Причем наибольший рост (на 41,4%) зафиксирован в Туркестанской области.

Примечательным моментом является то, что за последние 9 месяцев 2023 год рост свыше 20% по количеству автомобилей проявляется именно в пограничных с РФ областях – Актюбинской (на 34,8%) и Западно–Казахстанской (на 30,5%).

Согласно анализу рынка, полноценный подъем отрасли начался лишь в 2022 году. Тогда рост составил 2,9%. За последние 10 лет лучший результат, близкий к этому, был только в 2014 году, когда авторынок легковых автомобилей вырос на 8,7%. Здесь стоит учитывать обвал рынка нефти, который был с конца 2014 по 2016 год.

Фото: Freedom Finance Global

По данным статистики, на сентябрь 2023 года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,5 автомобиля на 100 человек. Для сравнения: в США показатель составляет 90,8 авто (2023 год), в Европе – 57 авто (2021), а в соседней России – 39,5 авто (2022). Близкие к Казахстану показатели имеют Гватемала – 23,7 (2020), Гондурас – 22 (2020 год) и Китай – 22,1 (2022).

Подводя итог, аналитики отмечают, что 2023 год можно назвать переломным в современной истории автомобильного рынка Казахстана. Не только из–за резкого роста количества машин в стране, но и ввиду того, что казахстанцы стали более открытыми к новому.