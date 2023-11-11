Исследование: какие марки авто чаще других становятся причиной ДТП

Исследование более 400 тыс. дорожно-транспортных происшествий в Великобритании показало, водители каких марок автомобилей чаще других становятся виновниками аварий, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в журнале социального маркетинга, превышение скорости, проезд на красный свет, обгон по двойной сплошной и другие опасные маневры чаще других совершали водители Subaru, Porsche и BMW, пишет The Guardian.

Приняв во внимание такие переменные, как возраст водителей и типы дорог, исследователи предположили, что в этом может быть виноват брендинг. Все три марки авто позиционируют себя как "короли дорог".

Реже других виновниками ДТП становились Skoda или Hyundai, которые позиционируют себя как семейное авто для езды в городе.