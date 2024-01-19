Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана (НБК) вновь снизил базовую ставку – с 15,75% до 15,25%. Такое решение приняли сегодня, 19 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе монетарного регулятора:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п."

По данным Нацбанка, годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.

"Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем цикл снижения может быть длительным". Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 23 февраля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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24 ноября 2023 года в Национальном банке Казахстана (НБК) сообщили, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п. п. Подробности по ссылке.